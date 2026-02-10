Tennis: Padovani, Orlando, Baldinini, Guidi e Bartoli nei quarti all’Open del Ten Sport Center

CERVIA. Si è allineato ai quarti sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale Open maschile (limitato ai giocatori con classifica massima 2.4). In grande evidenza negli ottavi Luca Padovani, che ha estromesso il n.1 Riccardo Pasi, Diego Orlando, Federico Baldinini, Alex Guidi e Luca Bartoli. Oggi i quarti dalle 17.30.

Ottavi: Mattia Occhiali (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6, n.5) 3-6, 6-2, 10-4, Luca Padovani (3.1)-Riccardo Pasi (2.5, n.1) 6-4, 3-6, 10-5, Diego Orlando (2.6, n.8)-Gabriele Stranci (2.8) 6-1, 6-1, Sebastiano Mantovani (2.6, n.6)-Andrea Cogo (2.7) 6-1, 6-1, Federico Baldinini (2.5, n.3)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-2, 6-2, Alex Guidi (2.6, n.10)-Roberto Lavelli (2.8) 6-3, 7-5, Luca Bartoli (2.5, n.2)-Beniamino Savini (2.7) 7-5, 6-2, Mattia Benedetti (2.6, n.4)-Edoardo Pozzi (3.2) 6-2, 6-2.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.