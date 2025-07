Tennis, Paci nei quarti a San Marino, si ferma la Cadar

Proseguono a pieno ritmo, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, gli incontri del San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18. Nel femminile ha staccato il pass per i quarti di finale la testa di serie numero 3 Francesca Galli, che si è imposta per 6-1, 6-3 su Veronica Mavero. Semaforo verde anche per la testa di serie numero 2 Vasilisa Dorina, che ha eliminato Sofia Cadar 6-0, 6-2. Prosegue la sua corsa anche Viola Cossari che si è imposta su Vittoria Medina (6-1 6-4). Tra le qualificate ai quarti anche la quattordicenne Altea Cieno, che ha sbarrato la strada alla quarta forza del torneo Virginia Proietti (2-6, 6-4, 6-3).

Nel tabellone maschile prosegue la sua corsa la testa di serie numero 1 Tommaso Pedretti che in mattinata ha sconfitto Mattia Muraccini (6-0, 6-1). Il sammarinese aveva staccato il pass per il secondo turno nel match disputato nel tardo pomeriggio di ieri contro Gioele Andreazzoli (5-2 e ritiro). Si fermano agli ottavi, invece, i numeri 2 e 3 del torneo: Enrico Franchi ha ceduto a Lorenzo Elia per 6-2, 7-5, mentre il bulgaro Brian Dal Zilio è stato superato al terzo da Matteo Sabbatini (7-5, 5-7, 6-1). Nei quarti ritroveremo anche il verucchiese Carlo Paci che in mattinata ha avuto la meglio sulla quinta testa di serie del torneo, lo svizzero Julian Theler (4-6, 6-2, 6-0).

Hanno preso il via oggi anche i tabelloni di doppio, con un bel risultato per i colori sammarinesi: nel femminile la coppia formata da Silvia Alletti e Serena Pellandra ha superato il duo formato da Alice Iozzi ed Amanda Nai per 6-1, 3-6, 10-7 accedendo ai quarti di finale. Si fermano, invece, i titani impegnati nei doppi maschili: Gian Nicola Lonfernini, insieme a Leonardo Stoppini, ha ceduto alla coppia Babudri-Elia con un doppio 6-1, mentre Mattia Muraccini, in coppia con Edoardo Pagnoni, ha ceduto con un doppio 6-3 a Tommaso Filippi e Carlo Paci.