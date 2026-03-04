Tennis, Paci negli ottavi a Larnaca

Carlo Paci conquista gli ottavi di finale nel torneo Itf Junior cipriota di Larnaca. Il giocatore verucchiese allievo del Valmarecchia Sporting Club, ha battuto all’esordio il greco Joseph Roboly 6-4, 6-1 e negli ottavi il kazako Mikhail Michshenko 4-6, 7-5, 6-3. In campo anche Christian Ottaviani. L’allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center nelle qualificazioni ha battuto uno dopo l’altro il greco Kostantinos Lefakis 6-1, 6-1, il cipriota Bora Erin 6-2, 6-4 e l’israeliano Artem Golikov 6-3, 1-6, 10-6. All’esordio nel main-draw la sconfitta per 6-2, 6-0 contro lo sloveno Lasse Zajc Gajsek. Super un turno Bogdan Pastrav (6-4, 6-3 ad Ace Johnson) poi sconfitta contro Andreanos Kiryakider 6-1, 6-1.