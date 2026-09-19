Tennis, Paci, Cortesi, Muraccini ai quarti a San Marino

Avanza verso le battute finali il torneo Open maschile al San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi”. Conquistano i quarti Frederick Cortesi, allievo della Galimberti Academy, il nazionale sammarinese Mattia Muraccini e il verucchiese Carlo Paci, allievo della scuola agonistica del Valmarecchia Sporting Club.
Ottavi: Carlo Paci (2.6, n.8)-Luca Butti (2.8) 6-4, 6-3, Frederick Cortesi (2.7)-Alessio Balestrieri (2.6, n.5) 6-3, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6, n.6) 6-1, 6-2. Quarti anche per Matteo Magnaterra (2.6, n.7).