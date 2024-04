Tennis over 45, Forum Forlì in semifinale regionale

Il Forum Tennis Forlì in semifinale nel tabellone regionale del campionato italiano a squadre Over 45 (limitato ai 4.3). All’esordio nel tabellone regionale la formazione forlivese ha vinto per 2-1 il derby sul Tc Faenza sui campi di casa ed oggi (sabato) alle 14.30 sfideranno in trasferta il Tennis Club Marfisa di Ferrara per un posto in finale. I ferraresi nei quarti hanno battuto 3-0 il Ct Novafeltria. Chi vince a Ferrara si qualificherà per i nazionali. Quarti, Forum Forlì-Tc Faenza 2-1: Lorenzo Franchi-Andrea Giorgi 6-0, 6-3 Alessandro Maccaferri-Andrea Cavassi 3-6, 6-3, 6-1, Farina-Lambertucci b. Franchi-Mambelli 2-6, 7-5, 10-6.