Tennis, ottimo esordio per Emma Ferrini all’Open del Ct Venustas

Emma Ferrini profeta in patria. La riminese è stata la prima a qualificarsi per i quarti di finale, oltre alla 2.1 Anastasiya Grymalska, testa di serie n.1, già posizionata tra le migliori otto. Per la Ferrini è stato un esordio brillante, contro una giovane in progresso come la ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia), tre set molto equilibrati che alla fine hanno preso la direzione della giocatrice che spesso si allena proprio sui campi del Ct Venustas.

Approda agli ottavi Elena Omiccioli (Ct Montecchio), a spese della forlivese Clara Sansoni.

Tabellone finale, 3° turno: Silvia Alletti (2.6)-Anna Pierini (2.7) 6-3, 6-3, Francesca Terzi (2.6)-Micol Devescovi (2.7) 3-6, 7-6 (5), 10-8, Sara Aber (2.6)-Mia Chiantella (2.7) 6-1, 4-6, 10-2, Evelyn Amati (2.7)-Talita Giardi (2.7) 4-6, 6-3, 10-5, Martina Balducci (2.7)-Alice Monducci Delucca (2.6) 4-6, 6-2, 10-5, Marta Lombardini (2.6)-Teresa Cinquino (2.7) 6-1, 6-1, Elena Omiccioli (2.6)-Clara Sansoni (2.8) 6-1, 6-4. Ottavi: Emma Ferrini (2.5, n.6)-Sara Aber (2.6) 4-6, 6-3, 10-8.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.