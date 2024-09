Tennis, Ottaviani, Baldinini e Savolt vincono a Pinarella

Primi verdetti al Ten Sport Center, nel trofeo “Rofix” Under 14 e 16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile successo di Christian Ottaviani (Ten Sport Center) in finale su Luca Battistini (Tc Ippodromo Cesena) 6-1, 6-1. Semifinali: Battistini-Diego Gentile 6-4, 6-3, Ottaviani (n.2)-Francesco Bodini 6-1, 6-1. Nell’Under 14 femminile si è imposta Jana Savolt (Ct Massa) che ha sconfitto in finale Eva Raimondi (Tc Riccione) 6-1, 6-4. Semifinali: Savolt-Buriani 6-0, 6-4, Raimondi (n.1)-Chierici 3-6, 7-6, 12-10. Nell’Under 16 maschile, nel derby del Ten Sport Center, ha vinto Federico Baldinini per il ritiro di Matvii Lemishko. Semifinali: Lemishko-Dennis Ciprian Spircu (n.1) 6-4, 2-0 e ritiro, Baldinini (n.2)-Diego Orlando 7-5, 6-4.