Tennis, ottavi di finale al Marconi e alla Buscherini

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dal Ct Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”. Ottavi: Andrea Pacchioni (3.4)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-2, 6-2, Alberto Scafoletti (3.3)-Andrea Melandri (3.3) 6-3, 6-0, Andrea Arrigoni (3.4)-Daniele Bravi (4.2) 6-2, 6-0.
Ottavi anche al torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek”. Ottavi: Daniel Pellegrini (3.5)-Simone Di Cino (3.5) 6-2, 6-1, Davide Ceccarelli (4.1)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-1, Emanuele Di Nicola (4.1)-Leonardo Maccaferri (3.5) 6-2, 6-1.