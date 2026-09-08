Tennis, Orlando trionfa al Parckin

Alle battute finali il torneo Open maschile al Tc Parckin di Cesenatico. La finale tra due portacolori del Ten Sport Center, ha visto la vittoria di Diego Orlando su Mattia Benedetti 6-4, 6-4. Quarti: Diego Orlando (2.6, n.1)-Andrei Matei Ganea (3.1) 6-2, 7-6, Simone Piraccini (2.7, n.5)-Riccardo Muratori (2.7, n.4) 2-6, 6-3, 10-8, Alex Guidi (2.6, n.3)-Gabriele Sgroi (2.7, n.6) 6-1, 6-2, Mattia Benedetti (2.6, n.2)-Marco Giovagnoli (2.7) 6-3, 6-0. Semifinali: Orlando-Piraccini 6-2, 6-1.
Nel doppio maschile successo della coppia composta da Mattia Benedetti e Diego Orlando nel match-clou sul tandem del Ct Cesena formato da Simone Piraccini e Andrea Rondoni (n.2) per 6-1, 6-3. Semifinali: Benedetti-Orlando (n.1) b. Butti-Mami (n.4) 5-7, 6-2, 10-8, Piraccini-Rondoni b.Tavani-Terranova 7-6, 6-0.