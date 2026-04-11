Tennis, Orlando, Bonivento, Spircu avanti a Reggio Emilia

Diego Orlando, Pietro Augusto Bonivento, Mattia Bandini e Dennis Ciprian Spircu avanzano nel tabellone finale del torneo di pre-qualificazione Bnl del Circolo Equitazione di Reggio Emilia (13.000 euro di montepremi). Primo turno tabellone finale: Diego Orlando (2.6)-Tommaso Cerchi (2.5) 4-6, 6-0, 6-1, Nicolas Compagnucci (2.5)-Matteo Mucciarella (2.7) 1-6, 6-4, 6-0, Pietro Augusto Bonivento (2.5)-Pietro Zuliani (2.6) 7-5, 6-1, Mattia Bandini (2.6)-Francesco Xavier Ferolla (2.5) 6-4, 6-1, Dennis Ciprian Spircu (2.5)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 6-1, 6-1, Gianmaria Bastoni (2.5)-Sevan Bottari (2.5) 6-3, 6-3.