Tennis, ora è ufficiale: Cervia ospiterà un Challenger Atp 50

Tennis
La foto di gruppo della premiazione del torneo Itf Future 2025 alla Polisportiva 2000 Cervia
La Polisportiva 2000 Cervia entra nel ristretto club mondiale dei circoli che nel 2026 organizzeranno un evento del circuito Atp. Ora è ufficiale, il club cervese organizzerà dal 17 al 23 maggio il Challenger Atp 50. Si sale di livello, così, rispetto al torneo Itf Men’s Future dotato di 30.000 dollari di montepremi vinto l’anno scorso da Jacopo Berrettini.

Se ne parlava da tempo, ora la conferma arriva dal presidente della Polisportiva 2000, Maurizio Tappi. «E’ stata una nostra scelta, avremmo avuto la possibilità di fare un Atp 75, ma vogliamo salire per gradi, al momento un Atp 50 è più adatto alle nostre potenzialità e abbiamo puntato su questo essenzialmente per non fare salti nel buio, lo vogliamo organizzare bene e per farlo bisogna fare i passi necessari un po’ alla volta, con gradualità».

Il club cervese del resto è reduce da un’ottima edizione dell’Itf maschile, che ha ricevuto un gradimento generalizzato. «Abbiamo avuto tanto pubblico nel torneo Itf lo scorso maggio, anche tecnicamente è stato un torneo di buonissimo livello, speriamo quest’anno in un incremento perché avremo un livello di giocatori più alto e speriamo che anche quest’anno il pubblico ci segua, stiamo attrezzando il circolo, sicuramente avremo più persone sugli spalti di quelle dell’anno scorso e per questo dobbiamo farci trovare pronti».

Il 2026 cervese

Intanto prosegue tutta l’attività del circolo, mai così brillante e positiva. «La Polisportiva segue tutte le sue attività quindi tornei, squadre, scuola e grazie allo zoccolo duro dei nostri soci abbiamo un discreto monte ore, siamo sulla linea degli altri anni quindi direi che va bene. La stagione sarà fitta di appuntamenti, per quanto riguarda i tornei organizzeremo, oltre all’appuntamento internazionale, una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, trofeo Bcc, dal 26 giugno al 6 luglio, il classico Torneo del Turista giunto alla 45a edizione dal 23 luglio al 16 agosto, poi quest’anno avremo due tornei Wheelchair, le qualificazioni ai Campionati Europei, il 25 e 26 aprile e un altro in data da stabilire, forse in contemporanea al Challenger Atp. Non solo, faremo un po’ di tappe del circuito Tpra per i corsisti e diverse tappe Fitp Junior Program per i più giovani. Campionati a squadre: avremo due Under 12 maschili e una femminile, un’Under 14 maschile e un’Under 16 maschile, più la serie D, Lady e Veterani. Possiamo contare su un’attività agonistica femminile di discreta valenza, abbiamo nostre giocatrici iscritte ovunque, è diventata una componente rilevante della nostra attività”.

La parola al tecnico

Il maestro Enzo Bonaldo si sofferma sul dato tecnico. «Abbiamo 80 bambini, una parte frequenta la scuola tennis, un’altra il settore agonistico, abbiamo anche ragazzi che fanno attività internazionale».

Enrico Bonaldo è il direttore tecnico, coadiuvato dal maestri nazionale Federico Ronconi e dagli istruttori Nico Gnoli e Kamal Dari.

«La nostra attività - riprende il presidente Tappi - continua ad avere una valenza sociale, abbiamo tutta una serie di soci che non sono più giocatori, ma che continuano a frequentare il circolo, abbiamo un’interazione con tutte le scuole di Cervia, partecipiamo al progetto Racchette in Classe e lavoriamo in sinergia con la città ed il quartiere mettendo a disposizione i nostri spazi per giocare a basket o correre nella pineta. Inoltre abbiamo un programma di attività sociali, come cene e momenti conviviali. E partecipiamo, ospitando una tappa di qualificazione, anche alla manifestazione Bianco e Legno, fa parte della nostra programmazione».

