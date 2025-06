Tennis Open: Zannoni-Marendon la finale a Conselice, avanzano allo Zavaglia e al Belletti le qualificazioni al Challenger La Meridiana e il “Ricci” al Cacciari

CONSELICE. Giornata di finali sui campi del Tennis Conselice per il torneo nazionale Open, maschile e femminile, dotato di un montepremi di 500 euro. Si parte alle 15.30 con la finale maschile tra Samuel Zannoni (Tc Viserba) e Riccardo Marendon (Tennis Modena).

Maschile, quarti: Riccardo Pasi (2.4, n.1)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-2, 6-3, Riccardo Marendon (2.7, n.4)-Gabriele Sgroi (2.8) 6-7, 6-1, 10-1, Matteo Mucciarella (2.7, n.3)-Davide Brunetti (2.8) 6-3, 3-6, 10-8, Samuel Zannoni (2.4, n.2)-Diego Orlando (2.8) 7-6, 6-4. Semifinali: Marendon-Pasi 1-6, 7-5, 10-8, Zannoni-Mucciarella 6-3, 6-1.

Nel femminile tabellone la finale (dalle 21.30) mette di fronte Sandy Mamini (Tc Faenza) e Beatrice Bruni Lotti (Tennis Modena).

Quarti: Teresa Cinquino (2.7, n.3)-Matilde Licia Bianchi (2.8) 6-4, 6-2, Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.1)-Elena Ravani (2.8) 6-1, 6-0, Gioia Bassi (2.8)-Emanuela D’Alba (2.8, n.4) 4-6, 6-4, 10-8, Sandy Mamini (2.6, n.2)-Ludovica Belluzzi (3.2) 6-1, 6-1. Semifinali: Bruni Lotti-Bassi 6-3, 6-0, Mamini-Cinquino 6-3, 7-5.

RAVENNA. Primi match, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, per il torneo nazionale Open maschile che mette in palio una wild-card per le qualificazioni per il Challenger Atp del Club La Meridiana. Al momento sono 20 gli iscritti, ma va detto che i big hanno tempo per dare la loro adesione fino al 15 giugno. Finora i giocatori con classifica migliore sono i 2.4 Niccolò Satta, Nikodije Trivunac e Luigi Corrias, i 2.5 Filippo Busciolà e Francesco Xavier Ferolla ed i 2.6 Fabio Leonardi ed Andrea Rondoni. I match verranno giocati al Ct Zavaglia ed in parte anche al Ct Villanova. Si parte con la sezione di 3° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Matteo Bezzi ed Enea Sabatini. 2° turno: Alessandro Casadei (3.4)-Edoardo Belletti (3.3) 6-3, 6-0, Giovanni Gallotti (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-1, 1-6, 10-4.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

Intanto avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Tabellone principale, 3° turno: Enrico Pompignoli (Nc)-Alessandro Donati (4.4) 6-2, 6-1. 4° turno: Luca Santini (4.4)-Fabio Bonafè (4.2) 3-6, 7-6 (5), 1-1 e ritiro, Maikol Baldassarri (4.3)-Gian Franco Corrado (4.2) 6-1, 6-2, Walter Valdifiori (4.4)-Francesco Benanchi (4.2) 1-6, 4-3 e ritiro, Riccardo Conti (4.2)-Daniele Miani (4.2) 6-2, 6-3, Luca Dragoni (4.4)-Luca Vitali (4.3) 4-6, 6-2, 10-4, Cristian Margotti (4.4)-Alessandro Giorgini (4.3) 6-1, 7-5, Giacomo Turci (4.3)-Piero Gambina (Nc) 6-3 e ritiro, Mattia Sirilli (4.2)-Antonio Babini (4.2) 7-6 (5), 3-3 e ritiro, Alfredo Ravaglia (4.3)-Giovanni Casadei (4.2) 6-1, 6-0, Michel Miano (4.3)-Stefano Piani (4.2) 6-1, 6-3, Piero Mainardi (4.2)-Gianmarco Gamberini (4.3) 1-6, 7-5, 10-4.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci.

IMOLA. Si giocano i match di 3° categoria in una classica del tennis romagnolo di rilevanza nazionale, il “Mauro Ricci”, giunto quest’anno alla 50esima edizione, un traguardo storico perché vuol dire mezzo secolo di assoluta qualità tennistica sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola.

Il torneo è valido anche come terza edizione del trofeo “Bcc della Romagna Occidentale” (1500 euro di montepremi), scattato sabato scorso sotto la direzione del giudice di gara Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

Si gioca il tabellone di 3° categoria dove conquistano il 4° turno, tra gli altri, ben tre giocatori di casa, Massimo Albertazzi, Filippo Conti e Gianmarco Sandrini, oltre a Luca Morosini (Us Corticella) e Jacopo Gamberini (Ct Casatorre).

4° turno tabellone di 3°: Luca Morosini (3.2, n.8)-Leonardo Bruni (3.3) 6-4, 7-6 (2), Jacopo Gamberini (3.2)-Andrea Severi (3.2) 7-6 (2), 6-2, Gianmarco Sandrini (3.5)-Antonio Di Paola (3.2) 7-5, 2-6, 10-7, Lorenzo Ravaglia (3.2)-Stefan Stanciu (3.4) 7-6, 6-0, Filippo Conti (3.3)-Elia Lazzeri (3.2) 7-5, 7-6 (5), Ugo Cicognani (3.2)-Gregorio Russo (3.3) 6-2, 6-0, Lorenzo Marchioni (3.2)-Luca De Giovanni (3.2) 1-6, 6-4, 10-7, Massimo Romagnoli (3.5)-Enrico Barbini (3.2, n.7) 7-6 (5), 6-4, Massimo Albertazzi (3.3)-Ian Catallo (3.3) 6-1, 6-1.

Intanto sabato scatta, sempre sui campi del Circolo Tennis Cacciari, il torneo nazionale Open femminile, il 5° trofeo “Studio Seta” (limitato alle 2.3), dotato di 1000 euro di montepremi. Le iscritte sono 38, si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melanie Carosella, Arianna Maltese e Martina Breviglieri, a seguire il tabellone di 3° con teste di serie nell’ordine alle 3.1 Valentina Benini, Emma Baldassari ed alla 3.2 Ludovica Belluzzi. Nel tabellone finale i favori del pronostico se li dividono nell’ordine la 2.4 Alice Gubertini, le 2.5 Martina Balducci e Micol Devescovi e le 2.6 Sofia Regina, Sandy Mamini, Camilla Scala e Greta Vagnini.