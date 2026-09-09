Tennis Open: Volpinari, Muccioli e Longoni avanzano al Memorial “De Luigi”, Bertaccini e Ancarani in evidenza al “Fira di Set Dulur”

SAN MARINO. Avanza il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi” dotato di un montepremi di 1500 euro, in programma sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo fino al 20 settembre.
In bella evidenza Loris Volpinari e Matteo Muccioli, si qualifica Michele Longoni.
Tabellone di 4°, 3° turno: Andrea Franciosi (4.3)-Alexander Cere (Nc) 6-1, 3-6, 10-8.
4° turno: Nahuel Zanfino (4.3)-Lino Masi (4.5) 6-4, 7-5, Francesco Pio William Pelliccioni (4.4)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-1, 6-3, Loris Volpinari (4.2)-Claudio Riciputi (4.4) 7-6, 0-6, 10-7, Matteo Muccioli (4.3)-Lorenzo Geri (4.5) 6-1, 6-4. Turno di qualificazione: Michele Longoni (4.1)-Samuele Cardinali (4.1, n.7) 6-0, 6-3.
Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Rodica Frumos.
RUSSI. Primi match in una classica del tennis romagnolo, il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Russi Sporting Club, il torneo “Fira di Set Dulur” che terrà banco fino al 18 settembre. Avanzano nel tabellone di 4° Luigi Angelo Bertaccini (Sport Social Club Bagnacavallo) e Leonardo Ancarani (Ct Massa).
Tabellone di 4°, 1° turno: Gabriele Quercioli (4.4)-Marco Dalmonte (4.4) 7-5, 6-2, Gabriele Mariano Herrera Darias (4.4)-Fabrizio Masetti (4.4) 6-3 e ritiro, Luca Guerrini (4.6)-Gianfrancesco Conti (Nc) 3-6, 6-4, 10-8, Matteo Rava (Nc)-Luca Milandri (4.5) 6-1, 6-3. 2° turno: Luigi Angelo Bertaccini (4.3)-Luca Dragoni (4.2) 3-6, 6-1, 10-6, Leonardo Ancarani (4.3)-Gabriele Iudica (4.2) 6-4, 7-5.
Il giudice di gara è Paride Gordini, direttore di gara Marco Foschini.