Tennis Open: tutti i risultati al Ten Sport Center, nel weekend si gioca il Rodeo di Conselice

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale Open maschile (limitato ai giocatori con classifica massima 2.4). Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Giulio Venezia, Gianfilippo Falconi, Lorenzo Ravaglia, Luca Padovani e Luigi Volpi. Ora i match del tabellone finale che vede nel ruolo di prime teste di serie nell’ordine i 2.5 Riccardo Pasi e Luca Bartoli.

Turno di qualificazione: Luca Grandi (3.2)-Enea Carlotti (3.1, n.5) 6-4, 6-1, Noah Cuppini (3.2)-Alex Vincenzi (3.1, n.6) 6-2, 6-1, Tommaso Padovan (3.1, n.7)-Andrea Niquoziani (3.2) 6-4, 6-0, Luca Padovani (3.1)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-1, Giacomo Fabbri (3.2)-Davide Ruggeri (3.1) 6-4, 7-5, Giulio Venezia (3.3)-Matteo Rosti (3.1, n.1) 6-3, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.2)-Alessio Argnani (3.2) 6-3, 6-1, Vincenzo Coppi (3.1, n.3)-Pietro Rossi (3.2) 6-4, 6-2, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.4)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-3, Frederick Cortesi (3.1, n.8)-Andrea Fiocchi (3.2) 6-4, 7-6, Luca Padovani (3.1)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-1, Mattia Sartoni (3.1)-Francesco Muratori (3.1, n.11) 3-6, 6-4, 10-8, Luigi Volpi (3.1)-Alessandro Cardinaletti (3.1, n.12) 6-2, 6-2. Si qualifica anche Edoardo Pozzi (3.2).

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

CONSELICE. Il Circolo Tennis e Padel di Conselice ospita nel weekend il torneo nazionale Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 32 i giocatori al via nel maschile, quelli con classifica migliore sono i 3.2 Alessandro Vavalà, Lorenzo Di Perna, Francesco Pazzaglini, Filippo Flamigni ed Edoardo Belletti. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Martino Cotti Quaglio, Lorenzo Gemignani, Giovanni Maria Monti e Giovanni Zardi, nel tabellone finale n.1 Belletti, n.2 Flamigni, n.3 Pazzaglini, n.4 Di Perna.

Nel femminile (16 al via) guidano le fila nell’ordine la 2.6 Francesca Terzi e la 2.7 Alice Stella.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Francesco Carlini.