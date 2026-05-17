Tennis Open, tutti i risultati al Parckin Cesenatico e al Mi.Ma Marepineta Sporting

CESENATICO: Macina risultati il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro, in programma fino al 24 maggio.
Nel tabellone di 3° maschile approdano al 4° turno Gregorio Russo, Julian Manduchi, Alessandro Naso e Francesco Mandelli.
Tabellone di 3°, 1° turno: Andrea Muratori (4.3)-Claudio Ferracuti (3.5) 6-2, 4-2 e ritiro, Nicola Ravera (3.4)-Andrea Ancarani (3.4) 6-7, 7-6, 11-9, Marco Borghetti (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 6-3, 4-1 e ritiro.
2° turno: Alberto Levoni (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 6-7, 6-3, 10-7, Rocco Albini (3.3)-Elia Santi (3.5) 1-6, 6-4, 10-7, Ernesto Stentella Liberati (3.2)-Francesco Mazza (3.5) 6-1 e ritiro, Matteo Borghetti (4.1)-Tommaso Lombardi (3.3) 4-6, 6-4, 10-8, Loris Tomassetti (3.2)-Andrea Scazzieri (3.2) 6-3, 6-2, Francesco Pazzaglini (3.2)-Diego Gentile (3.2) 3-6, 6-4, 10-6, Daniele Berti (3.3)-Alberto Fazziani (4.2) 6-2, 6-4,
3° turno: Gregorio Russo (3.1, n.3)-Alessandro Cavalieri (3.4) 3-6, 6-3, 10-5, Julian Manduchi (3.1, n.4)-Davide Coffari (3.4) 6-2, 6-1, Alessandro Naso (3.1, n.5)-Guido Giugliano (3.3) 6-3, 6-1, Francesco Mandelli (3.1)-Elia Sabatini (3.4) 6-2, 6-0.
Nel femminile si qualificano Angelica Bonetti, Anastasia Lugaresi ed Agata Bravin, ora il tabellone principale guidato dalle 2.5 Camilla Fabbri, Virginia Carnino, Gaia Donati ed Agnese Stagni.
2° turno: Flora Zanzi (3.4)-Anita Vernice (3.5) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Angelica Bonetti (3.1, n.1)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1, n.3)-Alida Romagnoli (3.2) 4-6, 7-5, 10-6, Agata Bravin (3.1, n.2)-Giulia D’Altri (3.2) 3-6, 6-1, 11-9.
Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Marcadini.
MILANO MARITTIMA. Avanza il torneo nazionale Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Si tratta del torneo maschile e femminile che terrà banco fino al 24 maggio, dotato di un montepremi complessivo di 2000 euro.
Nel tabellone di 3° a segno Andrea Ancarani, Gabriele Rondinini, Francesco Maestri, Ian Catallo e Marco Vittori.
1° turno: Daniele Miani (4.1)-Mattia Maini (3.5) 0-6, 6-4, 10-7.
2° turno: Andrea Ancarani (3.4)-Davide Capodagli (3.5) 6-4, 6-3, Gabriele Rondinini (3.5)-Matteo Rossi (3.4) 6-3, 6-2, Francesco Maestri (3.5)-Alessandro Cortesi (3.3) 3-6, 4-4 e ritiro, Ian Catallo (3.2)-Samuel Cavallini (3.4) 7-5, 6-3, Marco Vittori (3.3)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-0, 6-1.
Nel femminile, tabellone di 3°, 3° turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Eva Raimondi (3.3) 6-3, 6-0, Daniela Morigi (3.3)-Lara Alberighi (3.4) 0-6, 2-2 e ritiro. 4° turno: Bianca Cecchini (3.2)-Elena Fabrizia Campi (3.1) 6-0, 2-6, 10-4, Ginevra Baldazzi (3.2)-Aurora Baldassarri (3.1, n.2) 6-0, 6-0.
Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli, direttore di gara Riccardo Rondinelli.