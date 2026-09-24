Tennis Open: Stella, Cosmeanu, Regina e Reggianini in semifinale al Paradiso, Rossi, Cattoni e Zanca avanzano a Cervia

CESENATICO. Al rush finale il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico, un torneo dotato di 500 euro di montepremi che terrà banco fino al 27 settembre.

La prima semifinalista è la 2.7 Alice Stella (Tc Faenza) che prima ha battuto 6-3, 6-1 la 3.1 riminese Marta Bertozzi, poi nei quarti ha beneficiato del forfait della 2.5 Diana Rolli (n.3). Semifinali anche per Cristiana Cosmeanu (n.1), Sofia Regina (n.4) e Demi Reggianini (n.2).

Quarti: Alice Battistelli (2.7)-Francesca Sparnacci (2.7) 6-1, 6-2, Demi Reggianini (2.5)-Serena Pellandra (2.7) 6-4, 6-1, Sofia Regina (2.6)-Clara Marzocchi (2.8) 6-3, 6-2, Cristiana Cosmeanu (2.5, n.1)-Alice Battistelli (2.7) 6-4, 6-4. Semifinali oggi dalle 17.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, un torneo ormai tradizionale che terrà banco fino al 4 ottobre. Il montepremi complessivo è di 500 euro, il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande. A segno nel primo tabellone di 3° Matteo Rossi, Davide Quinto Cattoni, Luca Zanca, Daniele Miani e Francesco Maestri.

Tabellone 4.1, turno di qualificazione: Alessandro Falzoni (4.1)-Andrea Bernardi (4.1, n.7) 6-0, 6-1, Andrea Marcucci (4.1, n.1)-Davide Bernabini (4.2) 6-1, 6-4, Marco Cantagallo (4.2)-Cristiano Pinna (4.1, n.4) 6-4, 4-6, 11-9, Giorgio Vocaturo (4.2)-Loris Pasini (4.1, n.5) 6-1, 6-2, Gian Franco Corrado (4.2)-Thomas Carroli (4.1, n.3) 6-3, 6-2, Massimiliano Candolfo (4.1, n.2)-Filippo Caspoli (4.2) 6-2, 6-0.

Tabellone 3.5-3.2, 1° turno: Francesco Maestri (3.5)-Giulio Casadei (3.5) 6-2, 6-0, Daniele Miani (4.1)-Alessandro Nanni (3.5) 6-1, 6-2, Luca Zanca (4.1)-Elia Santi (3.5) 6-3, 6-3.

2° turno: Davide Quinto Cattoni (3.4)-Davide Faoro (3.4) 6-3, 5-7, 10-5, Matteo Rossi (3.4)-Jacopo Zani (3.4) 6-1, 6-0.

A seguire il tabellone dei 3.1 che vede come principali big i 3.1 Davide Ruggeri, Mattia Sartoni, Riccardo Livi, Iangrabriel Ferrara, Francesco Pazzaglini, Edoardo Pozzi, Andrea Scazzieri, Ernesto Stentella Liberati, Gianfilippo Falconi, Marco Menichetti ed Alessandro Casanova.

I big sono il 2.1 Daniel Bagnolini ed i 2.5 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Federico Baldinini, Mattia Bandini. Enea Vinetti e Jamal Urgese.