Tennis Open: Sgroi, Urgese, Filippi e Bartoli in semifinale al Ct Cesena, partito il trofeo “Oremplast” al Ct Massa

CESENA. Al rush finale il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, dotato di 500 euro di montepremi.

Conquistano le semifinali, in programma oggi alle 15 ed alle 17, Gabriele Sgroi del Ct Cesena, Jamal Urgese e Nicola Filippi del Forum e Luca Bartoli del Tc Viserba.

Ottavi: Enea Vinetti (2.6)-Simone Piraccini (2.7) 6-3, 5-7, 10-6, Andrea Rondoni (2.7)-Mattia Benedetti (2.6, n.4) 6-4, 6-2, Jamal Urgese (2.6)-Beniamino Savini (2.7) 7-5, 6-1, Diego Orlando (2.6)-Marco Giangrandi (2.8) 6-4, 6-0, Gabriele Sgroi (2.7)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-3, 6-4. Quarti: Nicola Filippi (2.3, n.1)-Enea Vinetti (2.6) 6-4, 6-0, Jamal Urgese (2.6)-Andrea Rondoni (2.7) 6-1, 6-2, Luca Bartoli (2.5, n.3)-Diego Orlando (2.6) 7-6 (3), 6-7 (5), 10-3, Gabriele Sgroi (2.7)-Federico Baldinini (2.5, n.2) 7-5, 6-4.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Simone D’Elia.

MASSA LOMBARDA. E’ in pieno svolgimento al Circolo Tennis Massa Lombarda il torneo nazionale Open maschile, il classico trofeo “Oremplast” giunto alla 23esima edizione. Quest’anno il torneo si presenta al via con un montepremi di 5000 euro oltre all’ospitalità dai quarti di finale. E’ il Memorial “Oreste Pagani”, che terrà banco fino all’8 settembre e non tradisce le attese: sono già 71 i giocatori iscritti, ma va detto che i giocatori fino alla 1° categoria possono dare la loro adesione entro il 30 agosto. Tra i big che si sono già iscritti c’è il 2.1 Alessandro Ingarao, i 2.2 Alessandro Scialla ed Enrico Baldisserri, i 2.3 Nicola Ravaioli e Juan Bautista Otegui ed i 2.4 Leonardo Taddia e Martino Guidotti. Avanzano nel tabellone di 3° Filippo Conti, Stavros Papageorgiou e Giovanni Zardi.

1° turno tabellone 3°: Alessandro Claysset (4.1)-Luca Filippi (3.5) 6-3, 6-2, Riccardo Dalpane (4.2)-Alessandro Rivola (3.5) 7-5, 5-7, 10-8, Marco Morandi (3.4)-Cecil Daval (4.1) 6-0, 6-1, Francesco Maria Ricci (3.5)-Alberto Fazziani (4.1) 6-1, 6-0.

2° turno: Filippo Conti (3.2)-Ian Catallo (3.2) 6-0, 3-0 e ritiro, Stavros Papageorgiou (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-2, 6-4, Giovanni Zardi (3.4)-Nicolò Zazzaroni (4.1) 6-3, 6-4.

Il giudice arbitro è Roberto Montesi, direttore di gara Roberto Medri.