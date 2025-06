Tennis Open: Schaefer-Grymalska la finale al Venustas, via al tabellone finale al Cacciari, i risultati a Cervia, Zavaglia e Belletti

IGEA MARINA. Anne Schaefer contro Anastasia Grymalska. E’ la finale del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, uno dei tornei più importanti del circuito Open nazionale, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di 4000 euro di montepremi.

In semifinale la 2.1 Anastasia Grymalska (Us Tennis Beinasco), testa di serie n.1, ha battuto la 2.4 riminese Emma Ferrini, testa di serie n.5, per 6-2, 6-1. Nella semifinale della parte bassa del tabellone la 2.2 tedesca Anne Schaefer (n.2), portacolori della Società Angiulli di Bari, ha eliminato la 2.3 riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), testa di serie n.3, per 6-0, 7-5. Finale mercoledì alle 18.30.

Nel tabellone a conclusione di 3° la finale è tra Valentina Benini (3.1, n.1) ed Erika Razzani (4.1).

IMOLA. Si gioca il tabellone finale, quello dei big, nel torneo “Mauro Ricci”, giunto quest’anno alla 50esima edizione, un traguardo storico perché vuol dire mezzo secolo di assoluta qualità tennistica sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola. Si è conclusa infatti la sezione di 3° nella terza edizione del trofeo “Bcc della Romagna Occidentale” (1500 euro di montepremi) ed ora la scena si sposta sui protagonisti del torneo imolese. Subito a segno nel main-draw Marco Chiarello (Forum Forlì), Federico Gozzi (Tc Finale Emilia) ed Elia Brunelli (Centro Tennis Argenta). Oggi si parte alle 19, alle 20 l’esordio del beniamino di casa Filippo Di Perna contro Federico Duranti e del giovane e promettente forlivese Tommaso Filippi contro Elia Brunelli.

1° turno tabellone finale: Marco Chiarello (2.8)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-0, 6-0, Federico Gozzi (2.8)-Ugo Cicognani (3.2) 7-5, 7-6 (9), Elia Brunelli (2.8)-Jacopo Gamberini (3.2) 7-5, 7-6.

Intanto è in pieno svolgimento, sempre sui campi del Circolo Tennis Cacciari, il torneo nazionale Open femminile, il 5° trofeo “Studio Seta” (limitato alle 2.3), dotato di 1000 euro di montepremi. 3° turno: Alessia Tozzola (4.4)-Ludovica Monferini Morini (4.2) 6-0, 6-1, Tatiana Scoccianti (4.4)-Giulia Scheda (4.2) 7-5, 3-6, 10-7, Alessandra Morelli (4.5)-Elena Albertazzi 2-6, 6-1, 10-1, Giorgia Simonetti (4.3)-Rossan Reami (4.5) 6-3, 6-0.

CERVIA. Il Circolo Tennis Cervia ospita il torneo nazionale Open maschile e femminile, il trofeo “Globus Hotel”, dotato di 1000 euro di montepremi. Nella sezione di 3° a segno Marco Cola, Nicolò Ceccarelli, Francesco Muratori ed Alessio Argnani. Sorteggiato anche il tabellone finale che vede come teste di serie, nell’ordine il 2.2 cervese Daniel Bagnolini, che si allena proprio al Ct Cervia, il 2.4 Riccardo Pasi ed i 2.5 Diego Sabattini e Francis Yaniche Boagnon.

Tabellone di 3°, 2° turno: Fabrizio Foronci (3.3)-Giovanni Pambianco (3.3) 6-4, 5-7, 11-9, Marco Cola (3.3)-Federico Pizzinelli (3.4) 6-2, 6-3, Nicolò Ceccarelli (3.4)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 6-4, Francesco Muratori (3.2)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-4, 6-0, Alessandro Cortesi (3.2)-Renzo Faedi (3.1) 6-3, 6-4, Alex Vincenzi (3.3)-Andrea Borghetti (3.3) 7-5, 6-0, Alessio Argnani (3.3)-Achilla Mari (3.4) 6-2, 7-6.

Nel tabellone finale femminile le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.6 Ambra Tommasi e Greta Vagnini. Dal primo tabellone si qualificano Ludovica Altini e Valentina Giulianini. Turno di qualificazione: Ludovica Altini (3.1, n.1)-Anastasiya Lopatina (3.4) 6-2, 6-4, Valentina Giulianini (3.3, n.2)-Giulia Foschi (4.1) 6-2, 6-3.

RAVENNA. Avanza, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo nazionale Open maschile che mette in palio una wild-card per le qualificazioni per il Challenger Atp del Club La Meridiana. I match si giocano al Ct Zavaglia ed in parte anche al Ct Villanova. Ora è in corso il tabellone 2.8-2.5 che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine il 2.5 Francesco Xavier Ferolla e Filippo Busciolà. 3° turno: Fabio Leonardi (2.6)-Simone Piraccini (2.8) 6-0, 6-1, Andrea Rondoni (2.6)-Dario Zamagna (2.8) 6-4, 7-6 (7).

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

Intanto è alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Il primo finalista è Enrico Pompignoli (Tc Castelbolognese).

Tabellone principale, quarti: Giacomo Turci (4.3)-Riccardo Magnani (4.2) 6-2, 6-4, Alfredo Ravaglia (4.3)-Giovanni Sgarbi (4.1, n.2) 6-3, 6-2. Semifinali: Enrico Pompignoli (Nc)-Stefano Cornacchia (4.1, n.1) 4-6, 7-6, 10-3.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci.