Tennis Open: Santi, Lonfernini e Cola avanzano al Memorial “De Luigi”

SAN MARINO. Avanza il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi” dotato di un montepremi di 1500 euro, in programma sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo fino al 20 settembre.
Nel tabellone di 3° brillano Elia Santi, Gian Nicola Lonfernini e Marco Cola.
Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Carlo Conti (4.1, n.1)-Andrea Franciosi (4.3) 6-1, 6-0.
Nel tabellone di 3° brillano William Pelliccioni, Gian Nicola Lonfernini, Giovanni Fabiani e Nicolò Bollini.
2° turno: William Francesco Pio Pelliccioni (4.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 6-3, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Michele Longoni (4.1) 6-2, 6-2, Elia Santi (3.5)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-2, 7-6,
3° turno: Marco Cola (3.2)-Nicolò Bollini (3.4) 6-0, 6-2.
Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Rodica Frumos.