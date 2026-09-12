Tennis Open: Santi, Lonfernini e Cola avanzano al Memorial “De Luigi”

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Gian Nicola Lonfernini in azione
Gian Nicola Lonfernini in azione

SAN MARINO. Avanza il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi” dotato di un montepremi di 1500 euro, in programma sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo fino al 20 settembre.

Nel tabellone di 3° brillano Elia Santi, Gian Nicola Lonfernini e Marco Cola.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Carlo Conti (4.1, n.1)-Andrea Franciosi (4.3) 6-1, 6-0.

Nel tabellone di 3° brillano William Pelliccioni, Gian Nicola Lonfernini, Giovanni Fabiani e Nicolò Bollini.

2° turno: William Francesco Pio Pelliccioni (4.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 6-3, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Michele Longoni (4.1) 6-2, 6-2, Elia Santi (3.5)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-2, 7-6,

3° turno: Marco Cola (3.2)-Nicolò Bollini (3.4) 6-0, 6-2.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Rodica Frumos.

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