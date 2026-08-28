Tennis Open: Rondoni, Sgroi, Vinetti, Orlando e Urgese nei quarti al Ct Cesena, Fagioli, Manuzzi e Montebugnoli avanzano al Tc Parckin

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Gabriele Sgroi in azione (foto Derena Beccari)
Gabriele Sgroi in azione (foto Derena Beccari)

CESENA. Al rush finale il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 30 agosto.

Conquistano i quarti, in programma oggi dalle 10.30, Andrea Rondoni e Gabriele Sgroi del Ct Cesena, Enea Vinetti e Diego Orlando del Ten Sport Center e Jamal Urgese del Forum.

Ottavi: Enea Vinetti (2.6)-Simone Piraccini (2.7) 6-3, 5-7, 10-6, Andrea Rondoni (2.7)-Mattia Benedetti (2.6, n.4) 6-4, 6-2, Jamal Urgese (2.6)-Beniamino Savini (2.7) 7-5, 6-1, Diego Orlando (2.6)-Marco Giangrandi (2.8) 6-4, 6-0, Gabriele Sgroi (2.7)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-3, 6-4.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Simone D’Elia.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale Open maschile (singolare e doppio) limitato ai 2.6 organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico, dotato di un montepremi di 600 euro.

Disco verde nel tabellone di 3° per Davide Fagioli, Giacomo Manuzzi e Francesco Montebugnoli.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Marco Magrini (4.2, n.4)-Alessandro Eugenio Vicini (4.2) 6-1, 7-6.

Tabellone di 3°, 1° turno: Davide Fagioli (3.5)-Gianmaria Sarti (4.1) 7-6, 3-6, 10-8, Giacomo Manuzzi (3.5)-Domenico Gasperini (4.4) 6-4, 6-2, Francesco Montebugnoli (3.5)-Andrea Fabbri (4.1) 6-2, 6-0.

2° turno: Francesco Mazzotti (3.3)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-3, 6-2, Paolo Duranti (3.4)-Andrea Borghetti (3.4) 6-2, 6-1, Lorenzo Bertelli (4.2)-Francesco Camagni (3.5) 6-2, 5-7, 10-8, Matteo Rossi (3.4)-Giacomo Forti (3.4) 6-0, 6-4. 3° turno: Alessandro Laganà (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-3, 6-0.

Nel doppio maschile quarti di finale per Mazzotti-Manzelli e Terranova-Tavani. 1° turno: Bellarmino-Ceccarelli b. Blatti-Pacchioni 6-0, 4-6, 10-7, Bardi-Nucera b. Ravera-Borghetti 6-4, 6-0. Ottavi: Mazzotti-Manzelli b. Lontani-Domeniconi 6-4, 6-2, Terranova-Tavani b. Mariani-Delle Site 6-1, 6-3,

Il torneo del “Circolino”, diretto dal giudice di gara Alessandro Terranova (direttrice di gara Rossella Mercadini), si concluderà il 6 settembre con le finali.

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