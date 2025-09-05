Tennis Open: Ravaioli, Filippi, Zanni e Orlando in semifinale al Cicconetti, Conti e Ricci avanzano al Casatorre, da domani si gioca al Russi Sporting Club

RIMINI. Siamo alle semifinali, in programma oggi dalle 17, nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di 1500 euro di montepremi. Conquistano un posto tra i primi quattro due giocatori del Forum Tennis Forlì, Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi, Diego Zanni (Tc Viserba) ed il giovane portacolori del Ten Sport Center di Pinarella, Diego Orlando.

Quarti: Nicola Ravaioli (2.5, n.1)-Luca Bartoli (2.6) 6-2, 6-2, Diego Zanni (2.6, n.4)-Enea Vinetti (2.7) 6-0, 6-2, Tommaso Filippi (2.5, n.2)-Federico Baldinini (2.6) 7-5, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Mattia Benedetti (2.6, n.3) 2-6, 6-1 e ritiro. Oggi alle 17 va in scena la sfida Orlando-Filippi, alle 20 Ravaioli-Zanni.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

CASTEL SAN PIETRO. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano che terrà banco fino al 12 settembre. Brillano nel tabellone di 3° Filippo Conti, Francesco Maria Ricci, Stefano Agostino e Fabio Folletti.

Sezione di 3° categoria, 3° turno: Federico Nucera (3.5)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-1, 6-4, Marco Deligia (3.5)-Giacomo Sgubbi (3.4) 6-4, 3-6, 10-7, Filippo Conti (3.3)-Daniele Tassi (4.1) 6-0, 6-1, Francesco Maria Ricci (4.1)-Fabio Neretti (3.4) 6-2, 6-2, Stefano Agostino (3.4)-Stefano Monti (3.5) 6-1, 6-1, Fabio Folletti (3.4)-Umberto Vocale (4.1) 6-3, 1-6, 10-8.

Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.

RUSSI. Scatta domani una classica del tennis romagnolo di livello nazionale. Si tratta del torneo nazionale Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”, una rassegna maschile e femminile che terrà banco fino al 23 settembre, dotata nel complesso di un montepremi di 1450 euro. Il singolare maschile Open è limitato ai 2.4 e vede al via 52 giocatori. Si parte con la sezione Nc-4.3 che vede nell’ordine queste teste di serie, il 4.3 Luca Dragoni ed il 4.4 Cecil Daval, a seguire la sezione 4.2-4.1 con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Luca Filippi e Carlo Bega. I big del torneo sono sicuramente il 2.6 Federico Baldinini ed i 2.7 Matteo Mucciarella, Gabriele Sgroi, Giacomo Bruzzi e Manuel Alberto Righi. Nel femminile (16 al via) le principali favorite del seeding sono le 2.5 Sara Aber, Giulia Tozzola e Silvia Alletti.

Il giudice di gara è Paride Gordini.