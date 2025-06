Tennis Open: oggi la finale Zannoni-Baldinini al Maretennis, nel vivo il “Rubini” del Club Ippodromo

BELLARIA. Va in scena oggi la finale nel torneo Open maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria, il memorial “Ezio Pretolani” dotato di 500 euro di montepremi. Protagonisti del match-clou saranno oggi (domenica) dalle 17.30 Samuel Zannoni (2.4, n.1), giocatore del TC Viserba, e Federico Baldinini (2.6, n.3), portacolori del Ten Sport Center.

Semifinali: Federico Baldinini (2.6, n.3)-Manuel Schuett (2.8) 6-1, 6-0, Samuel Zannoni (2.4, n.1)-Federico Strocchi (2.8) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Nathan Zannoni.

Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Maretennis, il torneo di 4° categoria maschile, il memorial “Enrico Piccoli” con 68 giocatori al via che terrà banco fino al 13 luglio. Prima parte dedicata agli Nc, tabellone finale con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Alessandro Melega, Davide Fagioli, Andrea Saponi, Rossano Paganelli, Marco Bosi, Pierpaolo Bencivenni, Daniele Friguglietti e Michelangelo Mami.

1° turno Nc: Alessandro Fabbri-Leonardo Mascheri 6-1, 6-0, Marco Cantagallo-Maurizio Battistini 6-2, 6-4, Leonardo Rocchi-Alessandro Pracucci 6-3, 6-4, Gianluca Coviello-Maurizio Mascheri 6-1, 6-3, Tommaso Brasey-Yuri Bonci 7-6, 7-6.

CESENA. Sta entrando nella fase tecnicamente più interessante il torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini” in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro).

Si giocano i match del terzo tabellone, quello che vede in campo i giocatori con classifica da 2.8 a 2.6, presidiato come teste di serie dai 2.6 Federico Baldinini, Filippo Bettini, Alex Guidi, Andrea Rondoni, Riccardo Ercolani, Gianmarco Triggiano, Alessandro Canini, Leonardo Pepe e dai 2.7 Marco Caporali ed Edoardo Pagnoni. In bella evidenza in questo tabellone l’allievo emergente di Tennissimo al Tc Ippodromo, Beniamino Savini, che ha vinto il derby giovanile sul riminese Enea Carlotti. Dal tabellone di 3° si qualificano altri due giocatori del Tc Ippodromo, Michael Francia e Luca Pompei,

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Michael Francia (3.1, n.1)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-2, 6-1, Luca Pompei (3.1, n.4)-Luca Morosini (3.2) 6-3, 7-6, Christian Ottaviani (3.2)-Michele Astolfi (3.1, n.6) 7-6, 6-4, Frederick Cortesi (3.2)-Stefano Barbieri (3.1, n.8) 6-1, 3-6, 10-5, Riccardo Muratori (3.1)-Leonardo Bartoletti (3.3) 6-1, 6-3.

1° turno tabellone 2.6-2.8: Davide Brunetti (2.8)-Morris Sciolti (3.5) 6-0, 2-6, 10-7, Riccardo Bogdan Pastrav (2.8)-Alessandro Galassi (3.1) 7-5, 1-6, 10-8, Diego Orlando (2.8)-Jacopo Liverani (3.1) 6-1, 6-3, Beniamino Savini (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-3, 6-4.

Il giudica di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.