Tennis Open: Nicolas Mateo Martinez il re dell’Up Torre Pedrera, le donne in campo al Tc Viserba

RIMINI. Nicolas Mateo Martinez ha vinto lunedì sera il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera, dotato di 1500 euro di montepremi. Il 2.3 del Riviera Tennis Club, tecnico alla Galimberti Tennis Academy, era accreditato sin dalla vigilia della prima testa di serie e nel suo cammino vincente ha battuto in semifinale il 2.5 riminese Mattia Ricci (n.4) per 6-4 e ritiro, mentre in finale ha battuto con un secco 6-1, 6-0 il 2.6 locale Diego Zanni (Tc Viserba). Quest’ultimo era approdato alla finale battendo, dopo una vera maratona, per 6-4, 4-6, 6-4 il 2.4 Luca Massimo (n.2). Notevole il bilancio tecnico ed organizzativo del torneo del Club di Torre Pedrera.

Ottavi: Simone Piraccini (2.8)-Gabriele Chiletti (2.6) 6-4, 6-2, Christian Capacci (2.6)-Amedeo De Checchi (2.8) 6-0, 6-0, Luca Bartoli (2.6)-Luca Grasso (2.6) 6-2, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Federico Baldinini (2.6) 0-6, 6-0, 6-0. Quarti: Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.1)-Christian Capacci (2.6) 6-1, 6-4, Mattia Ricci (2.5, n.4)-Luca Bartoli (2.6) 6-2, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Diego Sabattini (2.5, n.3) 6-2, 6-4. Passa anche il 2.4 Luca Massimo (n.2) per il forfait del suo avversario.

VISERBA. Primi match nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino al 22 agosto. Sono 29 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine la 4.2 Letizia Giovagnoli e la 4.3 Marianna Meroni, poi il tabellone di 3° con teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.1 Clara Marzocchi ed alla 3.2 Diamante Campana, poi il tabellone finale che vede tra le big nell’ordine la 2.4 Aurora Corvi, la 2.5 Mia Chiantella e le 2.6 Greta Vagnini e Camilla Fabbri. Tra le giocatrici di casa da seguire con interesse anche Maria Bianca Bovara (2.7).

Nel tabellone di 4° avanza Marianna Meroni (As Tennis Faustina), nel tabellone di 3° brilla Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni).

3° turno: Marianna Meroni (4.3, n.2)-Nancy Karen Cooklin (Nc) 6-0, 6-4.

Tabellone di 3°, 1° turno: Ginevra Baldazzi (3.3)-Bianca Cecchini (3.3) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.