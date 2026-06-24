Tennis Open, nel vivo il “Globus” del Ct Cervia e il “Rubini” del Tc Ippodromo

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro. Nel maschile ottime prove di Enea Carlotti, Alex Vincenzi e Matteo Bezzi, si qualifica Pietro Rossi.

Tabellone di 3°, 4° turno: Enea Carlotti (3.1)-Luca Blatti (3.3) 6-4, 7-6, Alex Vincenzi (3.1, n.2)-Isaac Casalboni (3.3) 3-6, 6-0, 10-8, Tommaso Zanzini (3.2)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 5-7, 6-0, 10-7, Mattia Vincenzi (3.3)-Giacomo Francini (4.1) 6-3, 6-4, Giovanni Gallotti (3.3)-Alessandro Naso (3.1, n.1) 4-6, 6-2, 11-9, Alessandro Vavalà (3.2)-Pietro Matteini (3.1) 6-4, 7-5, Julian Manduchi (3.1, n.4)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-1, 6-1, Alex Gencarelli (3.1)-Morris Sciolti (3.2) 6-4, 6-3, Pietro Rossi (3.2)-Francesco Muratori (3.1) 6-4, 7-5, Matteo Bezzi (3.2)-Iangabriel Ferrara (3.1, n.3) 6-3, 6-0. Turno di qualificazione: Pietro Rossi (3.2)-Rocco Albini (3.3) 6-2, 6-3.

Nel femminile avanzano Viola ed Evelyn Amati. 2° turno tabellone finale: Viola Amati (2.7)-Alice Rossi (2.8) 6-1, 6-1, Evelyn Amati (2.7)-Matilde Morri (2.7) 6-0, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco.

Intanto da sabato è partito il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi” dotato di un montepremi di 500 euro. Il torneo, diretto in cabina di regia dal giudice di gara Paolo Pambianco (direttore di gara Manuel Schuett), vede al via nel complesso 75 giocatori e terrà banco fino al 5 luglio. Secondo tabellone, 2° turno: Alessandro Ravaioli (4.4)-Umberto Baldini (Nc) 6-1, 6-4, Gianpaolo Magnani (4.4)-Marco Lorenzi (4.5) 6-1, 6-2, Simone Mazzoni (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 6-3, 6-4, Michele Lamponi (4.4)-Andrea Tassera (4.4) 7-6, 6-0, , Davide Ingannato (4.4)-Andrea Beneventi (4.4) 6-2, 6-1.

3° turno: Andrea Giuliani (4.3)-Gabriele Mariano Herrera Darias (4.5) 5-7, 6-4, 10-7, Tommaso Pangrazi (Nc)-Marco Cantagallo (4.3) 7-6, 6-1. 4° turno: Alberto Zattini (4.2)-Federico Bertotti (4.2) 7-6, 6-2.

CESENA. Si sono giocati i primi match al Tennis Club Ippodromo di Cesena nella terza edizione del torneo Open maschile “Ida Rubini”, una grande rassegna nazionale che terrà banco sui campi del Club cesenate fino al 5 luglio, dotata di un montepremi di 10.000 euro.

Sono 122 i giocatori che hanno dato la loro adesione, ma le iscrizioni sono ancora aperte e per i big c’è tempo fino alle 12 del 25 giugno, quindi il parterre si allargherà ancora di più, soprattutto nei quartieri alti. Al momento hanno già dato la loro adesione i 2.1 Manuel Mazza, il riminese campione uscente, il cervese Daniel Bagnolini e Matteo Dal Zotto, a seguire i 2.2 Nicolas Bianchi, Luca Parenti, il forlivese Jacopo Bilardo, l’imolese Enrico Baldisserri ed i 2.3 Nicola Filippi, Nikodije Trivunac e Nicola Ravaioli. Intanto è in pieno svolgimento il tabellone di 3° nel quale avanzano, tra gli altri, Matteo Sirca, Luca Prati, Pietro Corbelli, Mattia Battistini e Rocco Albini.

Tabellone di 3° categoria, 1° turno: Daniele Friguglietti (4.1)-Giacomo Balzani (3.5) 6-4, 7-5, Thomas Guidi Zoffoli (4.1)-Filippo Albarello (3.5) 6-4, 6-4, Raffaele Brunelli (3.5)-Federico Suzzi (3.5) 2-6, 6-2, 10-4, Lorenzo Kapros (3.4)-Federico Pizzinelli (3.4) 2-6, 7-6, 10-5,

2° turno: Matteo Sirca (3.5)-Filippo Urbini (3.4) 3-6, 6-1, 10-4, Pietro Corbelli (3.4)-Davide Fagioli (3.5) 6-3, 7-6, Mattia Battistini (3.4)-Mauro Antonelli (3.5) 6-2, 6-2, Renzo Faedi (3.4)-Rocco Albini (3.3) 7-6, 6-2, Luca Prati (3.3)-Stefano Monti (3.4) 6-0, 6-0, Isaac Casalboni (3.3)-Luca Franceschini (3.3) 6-1, 6-2.