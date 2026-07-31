Tennis Open: Morolli e Dragoni in semifinale al “Vaniglia” del River 22 Sporting Club, Bolzoni, Levoni e Manduchi a segno al “Nbz” dell’Up

BAGNO DI ROMAGNA. Entra nelle fasi cruciali il torneo nazionale Open maschile “Vaniglia”, la terza edizione organizzata da River22 Sporting Club che si chiuderà con le semifinali di sabato e l’attesa finale di domenica in programma alle 20.30.
Si tratta del torneo Open “Vaniglia” dotato di 3000 euro di montepremi. In semifinale il riminese Alberto Morolli ed il ravennate Alessandro Dragoni.
Tabellone finale, quarti: David Simoncelli (2.4, n.3)-Alex Guidi (2.6) 6-1, 1-0 e ritiro, Alberto Morolli (2.2, n.1)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-3, 7-6 (3), Alessandro Dragoni (2.5, n.4)-Enea Vinetti (2.6) 6-3, 6-3.
In semifinale anche Riccardo Muratori (2.7).
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Mirko Locatelli.
TORRE PEDRERA. Macina risultati sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro.
Disco verde per Davide Bolzoni, Alberto Levoni ed Alessandro Manduchi.
Tabellone intermedio, 3° turno: Andrea Filanti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 1-6, 6-4, 11-9, Francesco Paolini (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-3, 3-6, 10-5, Pietro Corbelli (3.3)-Loris Semprini (4.2) 6-2, 6-4, Alessandro Manduchi (3.2)-Luca Vimini (3.4) 6-4, 6-2, Alberto Levoni (3.2)-Leonardo Manduchi (4.3) 6-2, 6-1.
4° turno: Davide Bolzoni (3.1, n.3)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 7-6, 6-3.