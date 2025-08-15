Tennis Open: il “Golfetta del Centenario” ai quarti di finale, domani scatta il “Memorial Cavioli” al Tc Viserba

RIMINI. Vanno in scena oggi (dalle 16) i quarti nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini.

Brillano negli ottavi due giocatori del Forum Forlì, Tommaso Filippi e Nicola Ravaioli, oltre a Nicola Filippi che è nato e cresciuto al Forum, ma che da quest’anno difende i colori del Tc Viserba. In bella evidenza anche Nicolas Mateo Martinez, tecnico alla Galimberti Tennis Academy.

Tabellone finale, ottavi: Niccolò Ferrari (2.6)-Jacopo Landini (2.4, n.8) 7-5, 6-4, Nicola Ravaioli (2.5)-Alberto Morolli (2.3, n.4) 6-3, 6-0, Tommaso Filippi (2.5)-Alessandro Sartori (2.3, n.5) 1-6, 6-3, 10-6, Edoardo Betti (2.3, n.6)-Sevan Bottari (2.4) 7-5, 4-6, 10-4, Nicola Filippi (2.3, n.3)-Gianmarco Cartocci (2.7) 6-2, 6-2, Andrea Militi Ribaldi (2.3, n.7)-Federico Baldinini (2.6) 6-4, 6-4, Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.2)-Fabio Leonardi (2.5) 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed Rabie

VISERBA. Scatta domani (sabato) il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi che terrà banco fino al 30 agosto. Sono 82 i giocatori al via, la lista dei big è piuttosto corposa visto che in cima al seeding ci sono i 2.1 Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti, due giocatori targati Tc Viserba, a seguire i 2.3 Alberto Morolli, Nicola Filippi, Nicolas Mateo Martinez ed i 2.4 Samuel Zannoni, Francesco Rastelli e Jacopo Fiorini. Si parte con il tabellone di 3° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Alessandro Ferrari, Edoardo Federico Manfredi, Pietro Rinaldini, William Di Marco, Enea Carlotti, Tommaso Mengoli, Alessandro Pesaresi, Pietro Tombari, Andrea Monti e Leonardo Baldoni.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Intanto avanza, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino al 22 agosto. In bella evidenza Letizia Giovagnoli (Ct Up Tennis) e la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia).

Tabellone di 3°, 1° turno: Letizia Giovagnoli (4.2)-Maria Vittoria Marinelli (3.4) 7-5, 6-0.

2° turno: Diamante Campana (3.2, n.2)-Alida Romagnoli (3.4) 4-0 e ritiro. Avanza anche Ginevra Baldazzi (3.3).