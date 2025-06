Tennis Open: i risultati delle qualificazioni al Challenger La Meridiana e del “Città di Bellaria”, da domani il “Globus” al Ct Cervia

RAVENNA. In palio c’è una wild-card per le qualificazioni del prossimo Challenger Atp del Club La Meridiana. Scatta oggi, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo nazionale Open maschile, che in effetti sono le prequalificazioni al Challenger, in calendario fino al 20 giugno. Al momento sono 19 gli iscritti, ma va detto che i big hanno tempo per dare la loro adesione fino al 15 giugno. Finora i giocatori con classifica migliore sono i 2.4 Niccolò Satta e Luigi Corrias, i 2.5 Filippo Busciolà, Francesco Xavier Ferolla e Mattia Pozzi, ed i 2.6 Fabio Leonardi ed Andrea Rondoni. I match verranno giocati al Ct Zavaglia ed in parte anche al Ct Villanova. Si parte con la sezione di 3° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Matteo Bezzi ed Enea Sabatini.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

Intanto avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Sono 76 i giocatori al via sui campi del Club ravennate che, dopo il Torneo delle Viole, si ripropone a livello organizzativo con questo torneo che ha un montepremi complessivo di 500 euro. Si parte con il primo tabellone riservato agli Nc, poi quello finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Stefano Cornacchia, Giovanni Sgarbi, Carlo Bega, Stefano Rossi, Emanuele Matteucci, Gianmaria Sarti, Massimo Guermandi e Marco Rinaldi Biolcati.

Tabellone principale, 1° turno: Enrico Bosi (Nc)-Paolo Badiali (4.6) 6-0, 6-2.

2° turno: Walter Valdifiori (4.4)-Giacomo Fossi (4.4) 6-4, 6-3, Federico Rambaldi (4.5)-Antonio Lupone (Nc) 2-6, 6-3, 10-7, Enrico Pompignoli (Nc)-Nicola Zauli (4.5) 6-2, 6-1, Edoardo Taroni (Nc)-Cristian Moni (4.5) 6-3, 6-3, Piero Gambina (Nc)-Nicholas Simone (4.5) 3-6, 6-4, 12-10, Massimiliano Candolfo (4.4)-Michele Molesini (4.4) 6-0, 6-0, Simone Gobbo (4.5)-Francesco Ragazzini (4.4) 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci.

IGEA MARINA. Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Venustas uno dei tornei più importanti del circuito Open nazionale, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di 4000 euro di montepremi, che terrà banco fino al 18 giugno.

Conquistano il 3° turno Giulia Tozzola (Ct Bologna) ed Alice Rossi (Ct Casalboni).

1° turno tabellone finale: Carlotta Mercolini (2.8)-Carolina Bondi (2.8) 6-2, 7-5, Viola Amati (2.8)-Sara Santarelli (3.1) 6-4, 6-4. 2° turno: Chiara Bartoli (2.6)-Carlotta Mercolini (2.8) 6-3, 7-6 (2), Anna Pierini (2.6)-Matilde Morri (2.8) 6-1, 6-0, Ilaria Rondinelli (2.6)-Valentina Benini (3.1) 6-2, 5-7, 6-0, Clara Sansoni (2.6)-Alice Battistelli (2.8) 6-3, 6-3, Alice Rossi (2.7)-Erika Razzani (4.1) 6-1, 6-3, Giulia Tozzola (2.6)-Martina Di Felice (2.6) 6-2, 6-2. Passano il turno anche Viola Amati (2.8) ed Isotta Mancini (2.8) per il forfait delle loro avversarie.

CERVIA. Torna protagonista in sede organizzativa il Circolo Tennis Cervia con il torneo nazionale Open maschile e femminile, il trofeo “Globus Hotel”, dotato di 1000 euro di montepremi, che scatta domani. Due i tabelloni in programma per un torneo che terrà banco fino al 26 giugno. Sono 78 i giocatori iscritti, nel maschile (60 al via) si parte con la sezione di 4° categoria, nel tabellone finale il giocatore da battere è il 2.2 cervese Daniel Bagnolini, che si allena proprio sui campi del Ct Cervia, seguito dal 2.4 Riccardo Pasi e dai 2.5 Francis Boagnon Yaniche, Diego Sabattini e Mattia Pozzi. Nel femminile primi match con il tabellone di 3° e poi quello delle big che sono le 2.6 Greta Vagnini ed Ambra Tommasi e le 2.7 Maria Bianca Bovara, Chiara Giorgetti ed Alice Rossi.