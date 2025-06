Tennis Open: giorno di semifinali a Conselice, avanzano allo Zavaglia e al Belletti le qualificazioni al Challenger La Meridiana e il “Ricci” al Cacciari, da domani il “Globus” a Cervia

CONSELICE. E’ alle battute finali sui campi del Tennis Conselice il torneo nazionale Open, maschile e femminile, dotato di un montepremi di 500 euro. Si nel maschile che nel femminile vanno in scena le semifinali.

Maschile, quarti: Riccardo Pasi (2.4, n.1)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-2, 6-3, Riccardo Marendon (2.7, n.4)-Gabriele Sgroi (2.8) 6-7, 6-1, 10-1, Matteo Mucciarella (2.7, n.3)-Davide Brunetti (2.8) 6-3, 3-6, 10-8, Samuel Zannoni (2.4, n.2)-Diego Orlando (2.8) 7-6, 6-4.

Nel femminile tabellone finale, quarti: Teresa Cinquino (2.7, n.3)-Matilde Licia Bianchi (2.8) 6-4, 6-2, Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.1)-Elena Ravani (2.8) 6-1, 6-0, Gioia Bassi (2.8)-Emanuela D’Alba (2.8, n.4) 4-6, 6-4, 10-8, Sandy Mamini (2.6, n.2)-Ludovica Belluzzi (3.2) 6-1, 6-1.

RAVENNA. In palio c’è una wild-card per le qualificazioni del prossimo Challenger Atp del Club La Meridiana. Scatta oggi, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo nazionale Open maschile, che in effetti sono le prequalificazioni al Challenger, in calendario fino al 20 giugno. Al momento sono 21 gli iscritti, ma va detto che i big hanno tempo per dare la loro adesione fino al 15 giugno. Finora i giocatori con classifica migliore sono i 2.4 Niccolò Satta, Nikodije Trivunac e Luigi Corrias, i 2.5 Filippo Busciolà, Francesco Xavier Ferolla e Mattia Pozzi, ed i 2.6 Fabio Leonardi ed Andrea Rondoni. I match verranno giocati al Ct Zavaglia ed in parte anche al Ct Villanova. Si parte con la sezione di 3° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Matteo Bezzi ed Enea Sabatini. 1° turno: Alessandro Casadei (3.4)-Stavros Papageorgiou (3.5) 6-0, 6-2, Giovanni Gallotti (3.3)-Federico Berti (3.4) 6-4, 6-2.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

Intanto avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Tabellone principale, 2° turno: Walter Valdifiori (4.4)-Giacomo Fossi (4.4) 6-4, 6-3. 3° turno: Maikol Baldassarri (4.3)-Federicp Rambaldi (4.5) 6-2, 2-6, 15-13, Enrico Pompignoli (Nc)-Alessandro Donati (4.4) 6-2, 6-1, Luca Dragoni (4.4)-Edoardo Taroni (Nc) 6-1, 7-6 (4), Cristian Margotti (4.4)-Enrico Bosi (Nc) 6-3, 5-7, 10-6, Piero Gambina (Nc)-Flavio Claudio Bargossi (4.4) 6-3, 6-3, Alfredo Ravaglia (4.3)-Massimiliano Candolfo (4.4) 6-1, 4-6, 10-2, Michel Miano (4.3)-Simone Gobbo (4.5) 6-0, 6-4, Gianmarco Gamberini (4.3)-Robi Gasperoni (4.4) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci.

IMOLA. Si giocano i match di 3° categoria in una classica del tennis romagnolo di rilevanza nazionale, il “Mauro Ricci”, giunto quest’anno alla 50esima edizione, un traguardo storico perché vuol dire mezzo secolo di assoluta qualità tennistica sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola.

Il torneo è valido anche come terza edizione del trofeo “Bcc della Romagna Occidentale” (1500 euro di montepremi), scattato sabato scorso sotto la direzione del giudice di gara Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

Si gioca il tabellone di 3° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 3.1 Romeo Falconi, Alex Boisson, Lorenzo Di Perna, Jacopo Liverani, Federico Duranti, Alex Gencarelli ed i 3.2 Enrico Barbini e Luca Morosini.

Conquistano il 4° turno, tra gli altri, due giocatori di casa, Massimo Albertazzi e Gianmarco Sandrini, oltre a Gregorio Russo (Max Tennis Time Bologna) e Ian Catallo (Tc Faenza).

2° turno tabellone di 3°: Matteo Paganelli (3.5)-Fabio Neretti (3.4) 6-4, 6-4, Fabio Di Gennaro (3.5)-Stefano Agostino (3.4) 6-4, 2-6, 10-3, Fabio Foletti (3.4)-Federico Dardi (4.1) 6-2 e ritiro. 3° turno: Zurik Di Paola (3.5)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-2, 6-0, Gianmarco Sandrini (3.5)-Giovanni Grandi (3.3) 4-6, 6-4, 14-12, Stefan Stanciu (3.4)-Federico Antonini (3.3) 7-5, 6-2, Gregorio Russo (3.3)-Emanuele Celli (3.4) 4-6, 6-3, 10-8, Massimo Romagnoli (3.5)-Gabriele Badaloni (3.3) 6-7 (4), 6-3, 12-10, Massimo Albertazzi (3.3)-Vincenzo Coppi (3.4) 6-3, 6-4, Ian Catallo (3.3)-Michele Mignani (3.5) 6-3, 6-3.

Intanto sabato scatta, sempre sui campi del Circolo Tennis Cacciari, il torneo nazionale Open femminile, il 5° trofeo “Studio Seta” (limitato alle 2.3), dotato di 1000 euro di montepremi. Finora le iscritte sono 35, le giocatrici di classifica migliore sono la 2.4 Alice Gubertini e le 2.5 Martina Balducci e Micol Devescovi, oltre alle 2.6 Sandy Mamini, Camilla Scala, Greta Vagnini e Beatrice Bruni Lotti.

CERVIA. Torna protagonista in sede organizzativa il Circolo Tennis Cervia con il torneo nazionale Open maschile e femminile, il trofeo “Globus Hotel”, dotato di 1000 euro di montepremi, che scatta domani. Due i tabelloni in programma per un torneo che terrà banco fino al 26 giugno. Sono 78 i giocatori iscritti, nel maschile (60 al via) si parte con la sezione di 4° categoria, nel tabellone finale il giocatore da battere è il 2.2 cervese Daniel Bagnolini, che si allena proprio sui campi del Ct Cervia, seguito dal 2.4 Riccardo Pasi e dai 2.5 Francis Boagnon Yaniche, Diego Sabattini e Mattia Pozzi.

Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Renzo Faedi, Frederic Raffini ed Alessandro Gostoli. Sorteggiato anche il tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Alex Boisson, Jacopo Liverani, Lorenzo Bucaletti e Giacomo Coppini, nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.6 Ambra Tommasi e Greta Vagnini.

Primi match con la sezione di 3° con le teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.1 Ludovica Altini ed alla 3.3 Valentina Giulianini.

Intanto il Circolo Tennis Cervia è atteso ad un fine settimana di fuoco sul fronte dei campionati a squadre. Il Club cervese infatti si è piazzato tra le prime quattro squadre Over 50 in Italia, conquistando le final-four di categoria in programma da domani al 15 giugno al Tennis Club Marina di Massa. La squadra romagnola può contare su Paolo Pambianco (2.8), direttore tecnico del Ct Cervia, Giovanni Farolfi (3.1), Stefano Torrisi (3.2), Corrado Badalucco (3.3) e Jacopo Zani (3.3).