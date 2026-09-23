Tennis Open femminili, Alice Stella in semifinale a Paradiso, Giulia D’Altri avanza al Ten Sport Center

CESENATICO. Entra nel vivo il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico, un torneo dotato di 500 euro di montepremi che terrà banco fino al 27 settembre.

La prima semifinalista è la 2.7 Alice Stella (Tc Faenza) che prima ha battuto 6-3, 6-1 la 3.1 riminese Marta Bertozzi, poi nei quarti ha beneficiato del forfait della 2.5 Diana Rolli (n.3).

Conquistano i quarti Alice Battistelli (Ct Fermignano) e la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club), la 2.8 Clara Marzocchi (Tc Ippodromo),

Ottavi: Alice Battistelli (2.7)-Francesca Sparnacci (2.7) 6-1, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Matilde Morri (2.7) 6-1, 6-4. Oggi i quarti dalle 15.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Banchetti”, che terrà banco fino al 2 ottobre. Sono 32 le giocatrici al via nel torneo cervese che vede nel ruolo di prima testa di serie la 2.5 riminese Diana Rolli, seguita dalla 2.6 Rachele Franchini e dalle 2.7 Maria Luce Ossani, Alice Battistelli e Sofia Foggia. In bella evidenza Lucia Barbieri, Giulia D’Altri, Chiara Massari e Beatrice Ficociello.

4° turno: Lucia Barbieri (3.5)-Eloisa Colombelli (4.2) 6-2, 6-0, Chiara Massari (4.1)-Danila Diano (4.2) 6-2, 6-1.

5° turno: Beatrice Ficociello (3.4)-Flora Zanzi (3.4) 6-3, 4-6, 10-5.

6° turno: Giulia D’Altri (3.2)-Sofia Sanchi (3.3) 6-4, 6-4.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.