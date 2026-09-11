Tennis Open: derby tra presidenti per Santi e De Santis al “Memorial De Luigi”, partito anche il “Città di Meldola”

SAN MARINO. Avanza il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi” dotato di un montepremi di 1500 euro, in programma sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo fino al 20 settembre.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Carlo Conti (4.1, n.1)-Andrea Franciosi (4.3) 6-1, 6-0, Loris Pasini (4.1, n.6)-Loris Volpinari (4.2) 6-0, 7-5, Gianmaria Sarti (4.1, n.2)-Marco Benassi (4.3) 6-1, 6-2.

Si qualifica anche Fulvio Cesari (4.1).

Nel tabellone di 3° si è giocato ieri, all’esordio, il derby dei presidenti tra Elia Santi, presidente della Federazione Sammarinese Tennis, e Fabio De Santis, n.1 del Tennis Club Viserba. Ha vinto il padrone di casa per 6-1, 7-6. Avanzano altri tre giocatori portacolori del San Marino Tennis Club, William Pelliccioni, Mirko Giardi e Michele Longoni.

1° turno: William Francesco Pio Pelliccioni (4.4)-Leonardo Pedrella Moroni (3.5) 6-2, 6-1, Mirko Giardi (3.5)-Daniele Mastromattei (4.1) 6-4, 6-0, Michele Longoni (4.1)-Giacomo Francini (3.5) 6-2, 2-6, 10-7, Elia Santi (3.5)-Fabio De Santis (4.1) 6-1, 7-6.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Rodica Frumos.

MELDOLA. Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, una rassegna dotata di ben 4000 euro di montepremi. Si tratta della prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo” che terrà banco fino al 21 settembre. Di per se eloquente il dato delle iscrizioni, ben 119 le adesioni (poi ridotte a 96 per esigenze organizzative) a questo torneo che si presenta da subito di grande rilievo, così come è importante è il seeding che vede ai primi posti nell’elenco dei favoriti i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza, seguiti dal 2.2 Enrico Baldisserri e dai 2.3 forlivesi Nicola Ravaioli e Nicola Filippi.

Nel complesso sono 23 i giocatori di 2° categoria che nobilitano un torneo Open più simile ad un Itf Future. Per il vincitore un bel assegno da 1900 euro.

Nel secondo tabellone, che vede in campo i giocatori fino alla categoria 3.1, in bella evidenza Samuele Visotti (River 22 Sporting Club), Filippo Foschi (Ct Meldola), Alessandro Silvestroni (Forum Forlì) e Raffaele Mazzoli (Tre Colli Tc Brisighella).

Secondo tabellone, 1° turno: Alessandro Piraccini (4.3)-Thomas Guerra (4.2) 6-1, 6-3, Tommaso Babini (4.2)-Filippo Zadra (4.3) 6-2, 3-6, 10-4.

2° turno: Gabriele Schiavo (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 1-6, 6-3, 10-3, Filippo Ruggeri (4.1)-Pietro Martines (4.1) 6-2, 6-3, Andrea Samorì (4.1)-Fabio Di Tante (4.1) 6-2, 6-4, Raffaele Mazzoli (4.2)-Riccardo Paglionico (4.1) 6-3, 6-3, Alessandro Silvestroni (4.2)-Tommaso Volponi (4.2) 7-6 (5), 6-4, Marco Schiavo (4.1)-Leone Franchi (4.1) 7-6 (6), 6-2.

3° turno: Samuele Visotti (3.5)-Marco Cantagallo (4.2) 6-2, 6-3, Filippo Foschi (4.1)-Pietro Reggiani (3.5) 7-5, 7-5

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.