Tennis Open: Coffari, Bruni e Santi avanti tutta al “Circolino”, Capodagli, Rondinini, Maestri e Cavallini a segno al Mi.Ma Marepineta Sporting

CESENATICO. Macina risultati il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro, in programma fino al 24 maggio.
Nel tabellone di 3° maschile approdano al 3° turno Davide Coffari e Leonardo Bruni, molto bene Elia Santi.
Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Lorenzo Vicari (4.1, n.6)-Alessandro Venturini (4.2) 6-1, 6-2, Andrea Samorì (4.1, n.7)-Elia Farneti (4.5) 6-2, 7-5.
Tabellone di 3°, 1° turno: Andrea Muratori (4.3)-Claudio Ferracuti (3.5) 6-2, 4-2 e ritiro, Alberto Fazziani (4.2)-Iacopo Mariani (3.5) 6-4, 6-0, Nicola Ravera (3.4)-Andrea Ancarani (3.4) 6-7, 7-6, 11-9, Matteo Borghetti (4.1)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-0, Francesco Bagli (3.4)-Andrea Borghetti (3.4) 6-1, 6-1, Federico Suzzi (3.5)-Michele Riciputi (4.3) 6-1, 6-4, Elia Sabatini (3.4)-Mario Borghi (3.4) 4-6, 6-2, 10-1, Marco Borghetti (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 6-3, 4-1 e ritiro, Elia Santi (3.5)-Simone Fantini (4.2) 6-1, 6-3, Francesco Mazza (3.5)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 6-2, 6-2.
2° turno: Davide Coffari (3.4)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 6-3, Leonardo Bruni (3.2)-Andrea Severi (3.2) 6-1, 3-6, 10-6.
Nel femminile si qualificano Angelica Bonetti, Anastasia Lugaresi ed Agata Bravin.
2° turno: Flora Zanzi (3.4)-Anita Vernice (3.5) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Angelica Bonetti (3.1, n.1)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1, n.3)-Alida Romagnoli (3.2) 4-6, 7-5, 10-6, Agata Bravin (3.1, n.2)-Giulia D’Altri (3.2) 3-6, 6-1, 11-9.
Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Marcadini.
MILANO MARITTIMA. Avanza il torneo nazionale Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Si tratta di un torneo maschile e femminile che terrà banco fino al 24 maggio, dotato di un montepremi complessivo di 2000 euro. Nel tabellone di 3° a segno Davide Capodagli, Gabriele Rondinini, Francesco Maestri e Samuel Cavallini. 1° turno: Davide Capodagli (3.5)-Christian Giacalone (4.1) 6-4, 6-1, Gabriele Rondinini (3.5)-Lorenzo Vicari (4.1) 6-2, 1-6, 10-7, Francesco Maestri (3.5)-Giulio Casadei (4.1) 6-2, 6-4, Samuel Cavallini (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-2, Daniele Miani (4.1)-Mattia Maini (3.5) 0-6, 6-4, 10-7.
Nel femminile, tabellone di 3°, 2° turno: Lara Alberighi (3.4)-Anita Vernice (3.5) 6-4, 6-4. 3° turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Eva Raimondi (3.3) 6-3, 6-0. 4° turno: Bianca Cecchini (3.2)-Elena Fabrizia Campi (3.1) 6-0, 2-6, 10-4, Ginevra Baldazzi (3.2)-Aurora Baldassarri (3.1, n.2) 6-0, 6-0.
Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli, direttore di gara Riccardo Rondinelli.