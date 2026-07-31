Tennis Open: Cartocci-Urgese e Vinetti-Filippi le semifinali al Paradiso, dalle 16 i quarti del trofeo “Ricci” al Forum

CESENATICO. Si giocano le semifinali nel torneo nazionale Open maschile del Centro Paradiso di Cesenatico, una bella rassegna dotata di 1500 euro di montepremi che terrà banco fino a domenica. Conquistano un posto tra i primi quattro Jamal Urgese (Forum Forlì), Nicola Filippi (Forum), Gianmarco Cartocci (Ct Giotto Arezzo) ed Enea Vinetti (Ten Sport Center). Oggi alle 19 Cartocci-Urgese, alle 21 Vinetti-Filippi.
Quarti: Nicola Filippi (2.3, n.1)-Diego Orlando (2.6) 6-3, 6-2, Enea Vinetti (2.6)-Federico Baldinini (2.5, n.4) 6-3, 6-2, Gianmarco Cartocci (2.5, n.3)-Mattia Muraccini (2.7) 7-5, 6-3, Jamal Urgese (2.6)-Jacopo Antonelli (2.4, n.2) 6-4, 4-1 e ritiro.
Il direttore di gara è Marco Fucci.
FORLI’. Vanno in scena oggi dalle 16 i quarti di finale nel torneo nazionale Open organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi. Conquistano i quarti, tra gli altri, ben tre giocatori del Forum, Tommaso e Nicola Filippi, e Nicola Ravaioli, oltre all’imolese Enrico Baldisserri ed al faentino Noah Perfetti.
Ottavi: Tommaso Filippi (2.4)-Enrique Bogo Bianchini (2.5) 7-6 (1), 7-6 (2), Enrico Baldisserri (2.2, n.4)-Jamal Urgese (2.6) 6-4, 3-1 e ritiro, Nicola Ravaioli (2.3, n.6)-Leone Spadoni (2.8) 6-1, 6-2, Noah Perfetti (2.2, n.3)-Riccardo Pasi (2.5) 6-1, 6-3, Nicola Filippi (2.3, n.7)-Aessandro Dragoni (2.5) 6-3, 6-4.
Quarti anche per Matteo De Vincentis (2.2, n.5).
Il torneo è diretto dal giudice di gara Graziano Farolfi e terrà banco fino al 2 agosto.