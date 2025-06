Tennis Open: Bagnolini-Dragoni finale stasera allo Zavaglia

Alle battute finali sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo nazionale Open maschile che mette in palio una wild-card per le qualificazioni per il Challenger Atp del Club La Meridiana. Conquistano la finale il n.1 del seeding, il 2.2 Daniel Bagnolini, ed il n.2, il 2.4 Alessandro Dragoni. Dunque una finale tutta romagnola, in programma questa sera alle 20 al Ct Zavaglia. Quarti: Niccolò Satta (2.4)-Andrea Rondoni (2.6) 6-2, 6-1, Fabio Leonardi (2.6)-Luigi Corrias (2.4) 7-5, 6-1. Semifinali: Bagnolini-Niccolò Satta (2.4) 6-1, 6-3, Dragoni-Fabio Leonardi (2.6) 2-6, 6-1, 6-3.