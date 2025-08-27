Tennis Open: avanza il “Calisesi” di Ct Cesena, da domani si gioca al Ct Cicconetti

CESENA. Avanza il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 31 agosto. Nel tabellone finale subito in bella evidenza sui campi di casa Simone Piraccini, brillano anche Beniamino Savini, Alessandro Pesaresi e Gian Marco Ricci.

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Luca Pompei (3.1, n.5)-Alan Adiel Bardi (3.3) 6-4, 5-7, 10-4, Luca Ruggeri (3.3)-Mattia Degli Esposti (3.1, n.6) 6-3, 0-6, 10-6.

Tabellone finale, 1° turno: Beniamino Savini (2.8)-Elia Lazzeri (3.2) 6-1, 6-1, Alessandro Pesaresi (3.1)-Tommaso Servadei (2.8) 6-4, 6-3, Alessandro Manco (2.8)-Andrea Monti (3.1) 6-4, 6-1, Andrea Zanuccoli (2.8)-Mattia Sartoni (3.2) 3-6, 6-3, 10-2, Simone Piraccini (2.8)-Nicola Ravera (3.3) 6-4, 6-3, Pietro Bramanti (3.1)-Diego Orlando (2.8) 6-4, 7-5, Amedeo De Checchi (2.8)-Nicolò Ceccarelli (3.4) 6-3, 6-2. 2° turno: Gian Marco Ricci (2.8)-Ettore Moretti (3.1) 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è Loredana Amadori.

RIMINI. Scatta domani sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Sono 42 i giocatori al via, tra i big vanno sicuramente menzionati i 2.5 forlivesi Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi, seguiti dai 2.6 Diego Zanni, Luca Bartoli, Mattia Benedetti e Federico Baldinini, a seguire i 2.7 Mattia Muraccini, Matvii Lemishko, Enea Vinetti, Alessandro Califano e Gabriele Sgroi. Si parte con la sezione di 3° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, Filippo Fracassi ed Alessandro Pesaresi, ed al 3.2 Mattia Sartoni.

Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.