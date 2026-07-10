Tennis Open: ai nastri di partenza il “Gruppo Di Ba Open” alla Galimberti Academy e il trofeo “Golfetta” al Ten Sport Center

CATTOLICA. Al via oggi il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Tennis Academy. Si tratta del “Gruppo Di Ba Open” che terrà banco fino al 26 luglio, dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro.

Nel maschile sono stati 115 gli iscritti, anche se ai nastri di partenza saranno in 64 per ragioni organizzative. I big sono i 2.4 Jacopo Antonelli, Fabio Leonardi e Dennis Ciprian Spircu, tutti allievi della Galimberti Tennis Academy, otre a Noah Canonico, a seguire il gruppo dei 2.5 Enrique Bianchini Bogo, Cosimo Banti, Francesco e Gianmarco Cartocci, Matteo Sabbatini e Federico Baldinini, oltre ai 2.6 Federico Strocchi, Daniel Tonucci, Davide Brunetti, Giovanni Femia ed Alessandro Califano. Si parte con la sezione di 4° che vede come teste di serie, nell’ordine, il 4.2 Daniele Mingucci ed il 4.3 Giorgio Nardini, a seguire il tabellone di 3° con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.1 Lorenzo Ravaglia, Leonardo Romano, Pietro Rinaldini, Alessandro Marcantoni, Leonardo Bartoletti, Pietro Spezi, Francesco Muratori, Julian Manduchi e Francesco Coppi. Nel tabellone finale n.1 Leonardi, n.2 Spircu, n.3 Antonelli, n.4 Canonico, n.5 Gianmarco Cartocci, n.6 Bianchini Bogo, n.7 Francesco Cartocci, n.8 Sabbatini.

Nel femminile 37 iscritte, al via in 32 in un parterre guidato dalle 2.5 Elena Omiccioli, Agnese Stagni e Camilla Fabbri. Nel primo tabellone di 3° n.1 Francesca Mora (3.1), n.2 Isabella Beato (3.1), n.3 Marta Bertozzi (3.1), nel tabellone finale n.1 Camilla Fabbri, n.2 Elena Omiccioli, n.3 Agnese Stagni, n.4 Beatrice Bruni Lotti (2.6).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni.

CERVIA. E’ tutto pronto sui campi del Ten Sport Center dove sabato scatterà il torneo nazionale di 2° categoria maschile, il trofeo “Golfetta”, dotato di 500 euro di montepremi. Sono 76 nel complesso i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Giovanni Casadei, Alessandro Gostoli, Luca Zanca e Thomas Guidi Zoffoli. Nel tabellone di 3° teste di serie nell’ordine ai 3.1 Gregorio Russo, Jacopo Montoneri, Matteo Rosti, Lorenzo Ravaglia, Giancarlo Busi, Giacomo Coppini e Gianfilippo Falconi. Nel tabellone finale il giocatore da battere è il 2.5 Luca Bartoli, davanti ai 2.6 Riccardo Bogdan Pastrav, Enea Vinetti, Federico Strocchi, Jamal Urgese, Alex Guidi ed i 2.7 Alessio Balestrieri ed Andrea Rondoni.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Paolo Calbi e terrà banco fino al 24 luglio.