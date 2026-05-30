Tennis, Olivieri e Mazzarini avanzano al Memorial “Piraccini” del Casalboni

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”.
Conquistano il 5° turno Vincenzo Olivieri e Luca Mazzarini, bene nel turno precedente Manuel Mussoni e Federico Boschi.
Tabellone finale, 2° turno: Luca Cafaro (Nc)-Alessandro Casali (4.4) 1-6, 6-4, 14-12, Pasquale Pio Rinaldi (Nc)-Iacopo Marconi (4.4) 5-7, 6-0, 10-1.
3° turno: Lorenzo Podeschi (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-3, 6-1, Michele Massari (4.3)-Enea Venturini (4.5) 7-6, 7-6, Massimo Casali (4.5)-Enrico Bianconi (4.3) 6-4, 1-6, 10-8, Andrea Muratori (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Forti (4.3)-Daniele Pasolini (4.5) 6-4, 6-2, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 6-0, Carlos Bevilacqua (4.2)-Davide Mazzotti (4.4) 6-3, 6-0, Vincenzo Olivieri (4.3)-Andrea Caprini (4.4) 6-3, 6-2, Giacomo Luigi Piero Greco (4.6)-Federico Ballerini (4.3) 6-3, 3-0 e ritiro, Stefano Versari (4.6)-Paolo Bernardini (4.3) 0-6, 6-2, 10-8, Gianluca Zammarchi (4.3)-Danilo D’Altri (4.2) 6-4, 6-1, Cristian Campidelli (4.2)-Marco Fuschillo (4.4) 6-4, 3-6, 10-0, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Matteo Zanotti (4.5) 6-2, 6-4, Manuel Mussoni (4.4)-Giulio Savino (4.3) 6-3, 6-0, Andrea Mandolesi (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-2, 6-3, Matteo Della Pasqua (4.5)-Roberto Rinaldi (4.2) 6-4, 6-3, Patricio Friguglietti (4.4)-Loris Volpinari (4.2) 4-6, 6-2, 10-7, Alessio Amadei (4.3)-Corrado Fantini (4.4) 6-0, 6-1, Andrea Donini (4.3)-Luca Paganelli (Nc) 7-5, 4-6, 10-8, Federico Boschi (4.3)-Nicola Casadei (4.5) 6-2, 6-2.
4° turno: Luca Mazzarini (4.1, n.12)-Fabio Montebelli (4.3) 6-1, 6-1, Vincenzo Olivieri (4.3)-Adriano Amadio (4.1, n.15) 6-2, 6-3.
Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.