Tennis: Oligeri, Paladini, Gaggi e Gallina vincono l’Under 10-12 del Queen’s / GALLERY

CATTOLICA. Si è concluso sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”.
Nell’Under 10 maschile finale tra Giosuè Gasparelli (Ct Fano) e Leonardo Oligeri (Ct Casalboni). Successo nel match-clou di Oligeri per 7-5, 7-5.
Quarti: Elia Pini-Tommaso Romano 7-5, 6-2, Leonardo Oligeri-Nicolò Eviani 6-3, 6-2, Giosuè Gasparelli-Lluc Pragliola 6-0, 6-1, Emanuele Capra-Matteo Bennani 6-1, 6-3. Semifinali: Gasparelli-Pini 6-1, 6-0, Oligeri-Capra 6-4, 6-3.
Nell’Under 10 femminile finale tra Sofia Bindella (Ct Fano) e Giulia Paladini (Galimberti Tennis Team). Successo sui campi di casa di Giulia Paladini per 6-4, 2-6, 10-3 e premiazione effettuata dal maestro Nazario Boni.
Semifinali: Giulia Paladini-Beatrice Cola 6-2, 6-0, Sofia Bindella-Lucilla Zammarchi 6-1, 6-2.
Nell’Under 12 femminile successo di Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena) in finale su Ginevra Baronciani (Ct Massa) per 6-2, 6-1. Semifinali: Noemi Gallina-Vittoria Pracucci (n.2) 6-0, 6-0. In finale anche Ginevra Baronciani per il forfait della sua avversaria.
Nell’Under 12 maschile finale tra Leonardo Castori (Tennix) e Mattia Gaggi (Ct Cicconetti). Vittoria del riminese per 6-3, 6-1.
Quarti: Castori-Edoardo Garoia 6-3, 6-2, Matteo Silvani-Tommaso Cimadom (n.3) 7-5, 6-1, Mattia Gaggi-Alessandro Pinto (n.2) 6-0, 6-2. Semifinale: Gaggi-Silvani 6-2, 6-2.
La giudice di gara è stata Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.