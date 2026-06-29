Tennis, oggi semifinali all’Open di Cervia

Approda alle semifinali, in programma oggi dalle 17.30, il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro. Quarti: Enea Vinetti (2.6)-Nicola Tocci (2.7) 7-5, 5-7, 10-8, Marco Chiarello (2.6)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-0, 0-6, 10-5.

Intanto è in pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Secondo turno tabellone finale: Paolo Duranti (3.4)-Marco Colafranceschi (3.5) 1-6, 6-4, 11-9, Fabrizio Foronci (3.4)-Corrado Badalucco (3.4) 6-3, 2-1 e ritiro, Massimiliano Candolfo (4.1)-Daniel De Angelis (3.5) 4-6, 6-4, 10-6. Terzo turno: Davide Coffari (3.4)-Mario Borghi (3.4) 6-3, 6-1.