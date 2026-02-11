Tennis: oggi le semifinali dell’Open al Ten Sport Center, i risultati del Quarta al Tc Riccione

CERVIA. Vanno in scena oggi (dalle 14) le semifinali sui campi del Ten Sport Center nel torneo nazionale Open maschile (limitato ai giocatori con classifica massima 2.4).

Le sfide per un posto in finale sono: Federico Baldinini-Alex Guidi alle 14, alle 16.30 Diego Orlando-Mattia Benedetti. Protagonisti nei quarti ben tre giocatori che si allenano e sono tesserati per il Ten, Diego Orlando, Federico Baldinini e Mattia Benedetti, oltre al forlivese Alex Guidi che difende i colori del Forum Tennis.

Ottavi: Mattia Occhiali (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6, n.5) 3-6, 6-2, 10-4, Luca Padovani (3.1)-Riccardo Pasi (2.5, n.1) 6-4, 3-6, 10-5, Diego Orlando (2.6, n.8)-Gabriele Stranci (2.8) 6-1, 6-1, Sebastiano Mantovani (2.6, n.6)-Andrea Cogo (2.7) 6-1, 6-1, Federico Baldinini (2.5, n.3)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-2, 6-2, Alex Guidi (2.6, n.10)-Roberto Lavelli (2.8) 6-3, 7-5, Luca Bartoli (2.5, n.2)-Beniamino Savini (2.7) 7-5, 6-2, Mattia Benedetti (2.6, n.4)-Edoardo Pozzi (3.2) 6-2, 6-2. Quarti: Orlando-Padovani 5-7, 6-1, 10-5, Benedetti-Occhiali 6-3, 6-1, Baldinini-Mantovani 6-2, 6-1, Guidi-Bartoli 6-4, 6-2.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

RICCIONE. Sono Matteo Borghetti, Tommaso Turchi, Pietro Sodani e Pietro Federico Arcangeli i protagonisti delle fasi iniziali, sui campi del Tennis Club Riccione, del torneo nazionale di 4° categoria maschile e doppio maschile di 4° categoria, un doppio appuntamento che vedrà impegnati fino al 22 febbraio 80 giocatori in singolare e 11 coppie nel doppio.

2° turno: Gian Franco Frisoni (4.4)-Elia Mattioli (4.4) 6-3, 6-0, Francesco Palmieri (4.5)-Giulio Simoncelli (4.5) 7-5, 6-0, Matteo Zanotti (4.5)-Filippo Cancellieri (4.5) 6-3, 6-0, Andrea Mordenti (Nc)-Davide Rocchetta (4.4) 6-1, 6-1, Pietro Sodani (4.4)-Giovanni Liotta (4.4) 6-1, 3-6, 10-7, Tommaso Turchi (Nc)-Simone Nicolini (4.4) 6-0, 6-0, Matteo Borghetti (4.4)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Mirko Zaffini (4.4)-Andrea Belpassi (Nc) 3-6, 6-3, 10-4.

3° turno: Pietro Federico Arcangeli (4.5)-Giorgio Nardini (4.4) 6-2, 0-6, 10-4.

Nel doppio: n.1 Parenti-Taddei, n.2 Achille ed Alberto Amadio, n.3 Bernardi-Vinetti. Ottavi: Giacomo e Massimiliano Marchi b. Zanotti-De Angeli 6-4, 6-2. Quarti anche per Mattioli-Ciuffoli.

Il giudice arbitro è Simone Lusini.