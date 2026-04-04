Tennis: oggi le semifinali del Terza al Paradiso Cesenatico, partite le prequalificazioni Bnl al Villa Carpena

CESENATICO. E’ tempo di semifinali nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Nel maschile approdano tra i primi quattro le prime due teste di serie, nell’ordine Francesco Muratori (Tc Riccione) ed Alessandro Naso (Ct Cesena). Oggi dalle 13 Muratori-Castelvetro, alle 16 Casadio-Naso.

Quarti: Francesco Muratori (3.1, n.1)-Davide Bolzoni (3.2, n.8) 6-2, 6-2, Enea Castelvetro (3.1, n.4)-Francesco Pazzaglini (3.2, n.5) 4-6, 6-3, 14-12, Davide Casadio (3.2)-Gabriele Pistorale (3.5) 6-2, 6-1, Alessandro Naso (3.1, n.2)-Filippo Minotti (3.2) 6-2, 3-6, 12-10.

Nel torneo femminile in semifinale Paola Mordini, Anna Foschini, la sorpresa Ludovica Fiorini e Federica Matteucci. Oggi dalle 16 Matteucci-Mordini, alle 17.30 Fiorini-Foschini.

Quarti: Federica Matteucci (3.1, n.3)-Alessia Liverani (3.2) 6-3, 6-2, Ludovica Fiorini (4.1)-Angelica Bonetti (3.1, n.1) 6-7 (4), 6-2, 10-7, Anna Foschini (3.2)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-0, 6-1, semifinali anche per Paola Mordini (3.4).

FORLI’. Primi match sui campi del Tennis Villa Carpena per un appuntamento da non perdere, il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari, una rassegna di notevole spessore tecnico che terrà banco fino al 18 aprile.

Sono salite a 140 le iscritte al singolare al momento, 20 le coppie al via. Peraltro le giocatrici fino alla prima categoria hanno tempo per iscriversi entro il 7 aprile. Intanto si parte con il tabellone di 3° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 3.1 Margherita Melega, Andrea Lorena Ipate, Silvia Tartari, Lucrezia Cavalieri, Marta Bertozzi, Ludovica Belluzzi e Stefania Bracciali.

Al momento le giocatrici con miglior classifica sono le 2.3 Carolina Gasparini, Anna Tambelli, Emma Martellenghi e Cecilia Manitto, seguite da diverse 2.4 e 2.5 tra cui alcune giovani romagnole come Diana Rolli, Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli, Crystal Aratari, Gaia Donati e Sara Aber.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Alberto Casadei.