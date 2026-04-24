Tennis, oggi le semifinali al Paradiso

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Oggi vanno in scena le semifinali dalle 17.30. Nel maschile dopo Andrea Monti (Ct Cesena) e Felix Legnani (Vitus Bologna), conquistano le semifinali anche Tommaso Servadei (Russi Sporting Club) e Francesco Muratori (Tc Riccione). Quarti: Andrea Monti (3.1, n.11)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.3) 6-3, 6-0, Felix Legnani (3.1, n.2)-Enea Carlotti (3.1, n.7) 6-0, 3-6, 10-3, Tommaso Servadei (3.1, n.8)-Luca Lorenzi (3.1, n.1) 6-3, 6-0, Francesco Muratori (3.1, n.4)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-1, 6-1.

Nel femminile volano in semifinale Martina Orsini, Giulia Bancale e Angelica Bonetti. Quarti: Martina Orsini (3.3)-Diletta Sabbioni (3.1, n.1) 5-7, 6-3, 10-6, Giulia Bancale (3.1)-Patricia Brezoi Moldovan (3.1, n.4) 2-6, 7-6 (7), 10-6, Angelica Bonetti (3.1, n.3)-Federica Matteucci (3.1) 6-4, 6-2. In semifinale anche Sara Guermandi (3.2).