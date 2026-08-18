Tennis, oggi le semifinali a Viserba

Entra nella fase clou il torneo Open femminile del Tc Viserba dotato di 1000 euro di montepremi. Conquista le semifinali Evelyn Amati: la giovane portacolori del Tc Viserba, reduce dal successo nel torneo Open del Turista alla Polisportiva 2000 Cervia, ha eliminato la n.1 del seeding, la 2.4 Silvia Alletti (Tc San Marino). Semifinali, in programma oggi dalle 18.30, anche per Emma Lanzoni (Tc Faenza), Ilaria Rondinelli (Tc Ippodromo) ed Elena Omiccioli (Tennis Team Fano). Quarti: Evelyn Amati (2.6)-Silvia Alletti (2.4, n.1) 3-6, 6-2, 13-11, Emma Lanzoni (2.6)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-1, 2-6, 10-6, Ilaria Rondinelli (2.5, n.3)-Nadin Lisì Barbarossa (2.5, n.6) 6-3 e ritiro, Elena Omiccioli (2.5, n.2)-Camilla Fabbri (2.5, n.7) 6-1, 6-0.