Tennis: oggi i quarti del “Circolino Open by Galvanina”, al via domani l’Open “Globus” del Ct Cervia

RIMINI. Vanno in scena oggi i quarti di finale, in programma oggi dalle 17.30 sui campi del Circolo Tennis Rimini, nel torneo nazionale “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi.

Conquistano i quarti, tra gli altri, i riminesi Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti ed il faentino Noah Perfetti.

Ottavi: Manuel Mazza (2.1, n.1)-Tommaso Filippi (2.4) 6-3, 6-1, Mattia Nannelli (2.3, n.9)-Antonio Ferraro (2.7) 6-0, 6-1, Guelfo Borghini Baldovinetti (2.5)-Enrico Baldisserri (2.2, n.4) 6-4, 3-6, 10-8, Andrea Paolini (2.2, n.5)-Enea Vinetti (2.6) 6-4, 6-2, Noah Perfetti (2.2, n.6)-Leonardo Taddia (2.4) 6-3, 6-3, Alberto Bronzetti (2.1, n.3)-Filippo Mazzola (2.3) 6-4, 4-1 e ritiro, Luca Parenti (2.2, n.7)-Francesco Giorgetti (2.5) 6-2, 6-3, Luciano Carraro (2.1, n.2)-Francis Yaniche Boagnon (2.4) 6-3, 6-0.

CERVIA. Scatta domani il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro. Nel maschile sono 83 gli iscritti, guidano le fila il 2.5 Luca Bartoli ed i 2.6 Marco Chiarello, Manuel Schuett ed Enea Vinetti, a seguire i 2.7 Matteo Mucciarella, Rafael Capacci, Marco Giovagnoli, Pietro Bramanti, Andrea Rondoni, Riccardo Muratori, Simone Piraccini e Nicola Tocci. Nel femminile le giocatrici da battere sono le 2.5 Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco.