Tennis, oggi i primi due quarti all’Alleanza Sportiva

Prosegue sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 3° categoria maschile. Approdano ai quarti Nicolas Spimi (Tc Riccione), Andrea Grossi (Misano Sporting Club) e Pietro Rinaldini (Ct Casalboni). Oggi alle 18 il primo quarto Monti-Rinaldini, alle 20.30 D’Alise-Grossi

Ottavi: Emanuele Ascani (3.2, n.8)-Paolo Francolini (3.4) 6-1, 6-0, Leonardo Carioni (3.2, n.13)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-4, 6-2, Francesco Muratori (3.1, n.5)-Ernesto Stentella Liberati (3.2, n.12) 6-3, 6-3, Vincenzo D’Alise (3.2, n.11)-Jacopo Montoneri (3.1, n.6) 2-6, 6-4, 10-3, Andrea Monti (3.1, n.7)-Michele Tonti (3.2, n.10) 6-1, 6-2, Nicolas Spimi (3.1. n.1)-Davide Bolzoni (3.2, n.16) 6-4, 6-1, Andrea Grossi (3.3)-Julian Manduchi (3.1, n.3) 6-2, 6-2, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Alessandro Berardi (3.2, n.15) 6-3, 7-5.

Intanto da domani, sempre sui campi del Circolo Alleanza Sportiva va in scena il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile. Nell’Under 12 maschile si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° con teste di serie Alessandro Bisi e Aleksandr Marchevskiy, poi il tabellone finale con n.1 Pietro Allegra, n.2 Patrick Balc. Nell’Under 12 femminile n.1 Emma Mattone, n.2 Sabrina Antonia Puscas.