Tennis, oggi gli ottavi all’Open di Cesena

Con la disputa del secondo turno del tabellone principale entra nel vivo il torneo Open al Ct Cesena, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico” dotato di 1500 euro di montepremi. Approdano al 3° turno del classico torneo diversi giovani giocatori romagnoli, come il forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì), i ravennati Luigi Valletta e Alessandro Dragoni, entrambi del Ct Zavaglia, Riccardo Pasi (Villa Carpena), autore di un “positivo” ai danni di Edoardo Dolcetta Capuzzo, l’emergente cervese Pietro Ricci (Ct Massa) e Samuel Zannoni che ha vinto il derby del Tc Viserba su Jacopo Emanuele Riccardi. Oggi gli ottavi di finale.

Tabellone principale, 2° turno: Diego Fornaci (2.5)-Francesco Rastelli (2.4) 3-6, 7-5, 12-10, Tommaso Filippi (2.4)-Alessandro Fiocchi (2.5) 6-3, 2-6, 17-15, Luigi Valletta (2.4)-Jamal Urgese (2.6) 6-3, 4-1 e ritiro, Tommaso Bardocci (2.4)-Mattia Benedetti (2.6) 2-6, 6-4, 10-8, Alessandro Dragoni (2.5)-Francis Yaniche Boagnon (2.4) 7-5, 6-2, Riccardo Pasi (2.5)-Edoardo Dolcetta Capuzzo (2.4) 6-2, 6-4, Pietro Ricci (2.4)-Alessandro Bardocci (2.6) 6-1, 6-1, Samuel Zannoni (2.4)-Jacopo Emanuele Riccardi (2.6) 7-5 e ritiro.