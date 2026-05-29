Tennis, oggi dalle 18 semifinali al Cerri

Alle battute finali sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 14, maschile e femminile. Oggi le prime semifinali (dalle 18). Nel maschile semifinali per Ludovico Zammarchi, Riccardo Paolini, Alessandro Marcolini e Leonardo Cenciarini. Quarti: Riccardo Paolini (n.1)-Jonathan Ortenzi 6-0, 6-0, Ludovico Zammarchi (n.4)-Kevin Mastrangelo 6-0, 6-0, Alessandro Marcolini (n.3)-Diego Casadei 6-2, 6-0, Leonardo Cenciarini (n.2)-Matteo Serafini 6-3, 3-6, 10-3.
Nel femminile semifinali per Camilla Brolli, Rebecca Chirivino ed Elisabetta Pastore. Quarti: Camilla Brolli-Virginia Arduini (n.4) 6-1, 6-4, Rebecca Chirivino (n.3)-Bianca Amadei 6-2, 6-4, Elisabetta Pastore (n.2)-Nicole Colonna 6-0, 6-0.