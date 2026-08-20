Tennis, oggi dalle 18 i quarti a Brisighella

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile al Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor”. Nel maschile quarti, in programma oggi dalle 21, per Michael Palli, Luca De Giovanni, Edoardo Belletti ed Edoardo Losole. Ottavi: Michael Palli (4.1)-Leonardo Venturi (3.3) 6-1, 6-4, Luca De Giovanni (3.2, n.4)-Tommaso Monti (3.3) 6-3, 6-1, Edoardo Belletti (3.2, n.5)-Marco Casadio (3.4) 6-7 (3), 7-5, 10-6, Elia Naldi (3.2)-Francesco Ludovico Cordero Di Vonzo (3.2, n.6) 6-1, 6-1, Riccardo Banzola (3.3)-Stefano Agostino (3.2, n.3) 6-3, 4-6, 10-6, Edoardo Losole (3.3)-Alessandro Rivola (3.5) 6-2, 2-6, 11-9.
Nel femminile brillano nel tabellone finale Irene Claudia Visconti, Beatrice Ficociello e Anita Vernice. Quarti oggi dalle 18. Tabellone finale, 1° turno: Irene Claudia Visconti (4.2)-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-4, 6-4, Beatrice Ficociello (3.4)-Paola Mordini (3.4) 7-6 (3), 7-6 (4), Anita Vernice (3.5)-Giorgia Rombi (3.5) 0-6, 6-3, 10-5.