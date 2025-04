Tennis, oggi dalle 15 le finali a Riccione

Al gran finale oggi (alle 15 la finale femminile, alle 17 quella maschile) il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tc Riccione, dotato di un montepremi di 3.500 euro. Nel femminile andrà in scena la finale più attesa, la partita che mette di fronte le prime due del seeding. Di fronte per il titolo infatti la tedesca Anne Schaefer (Società Ginnastica Angiulli Bari), ex n.161 del ranking mondiale Wta, che ha superato nettamente Giulia Tozzola (6-1, 6-1), giocatrice di Riolo Terme ma portacolori del Ct Bologna, e Anastasia Grymalska (Us Tennis Beinasco) che ha sconfitto 6-4, 6-4 la sammarinese Silvia Alletti (San Marino Tennis Club).

Nel maschile finale tra Stefano Baldoni (Ct Giotto di Arezzo) che ha battuto Filippo Alberti con un doppio 6-4 e l’anconetano Leonardo Primucci che ha piegato Edoardo Principi 6-2, 6-2.