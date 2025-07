Tennis, oggi dalle 15 gli ottavi all’Ippodromo

Si fa sul serio nel torneo Open maschile “Ida Rubini” al Club Ippodromo di Cesena. Conquistano gli ottavi di finale, in programma oggi dalle 15, alcuni giovani romagnoli, come il forlivese Nicola Filippi e il bellariese Samuel Zannoni, entrambi del Tc Viserba, ma il giocatore che ha più impressionato e che è volato negli ottavi con un positivo di rilievo è stato il verucchiese Edoardo Pagnoni. Il portacolori del Tc Valmarecchia è in netta ascesa già da alcuni mesi, pochi giorni fa ha vinto il Super Next Gen di Macroarea del Tc Riccione ed in questo momento vale molto di più della sua classifica. All’Ippodromo ha battuto dopo una gran battaglia un altro giovane, Riccardo Pasi (Villa Carpena). Oggi l’esordio dei big, a cominciare dal 2.1 riccionese Alessandro Pecci.

Primo turno tabellone finale: Tommaso Filippi (2.5)-Luca Pompei (3.1) 6-2, 6-1, Enrico Baldisserri (2.3)-Gianmarco Triggiano (2.6) 6-0, 6-0, Federico Marchetti (2.3)-Alessandro Canini (2.6) 7-5, 6-2, Alessandro Sartori (2.3)-Leonardo Pepe (2.6) 6-4, 7-6, Nicola Filippi (2.3)-Filippo Bettini (2.6) 7-5, 7-6, Edoardo Pagnoni (2.7)-Riccardo Pasi (2.4) 5-7, 6-1, 10-5, Samuel Zannoni (2.4)-Riccardo Ercolani (2.6) 7-5, 7-5, Nikodije Trivunac (2.4)-Diego Orlando (2.8) 6-2, 6-4.