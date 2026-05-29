Tennis, oggi alle 18,30 le semifinali al Forum

Alle battute finali il torneo di 4° categoria maschile e femminile al Forum Forlì. Nel maschile le semifinali, in programma oggi dalle 18.30, sono Enrico Pompignoli-Christian Giacalone e Davide Ceccarelli-Giovanni Casadei. Quarti: Pompignoli-Dalpane 6-1, 6-0, Giacalone-Di Tante 4-6, 6-3, 10-5, Casadei-Schiavo 6-2, 6-1, Ceccarelli-Fabbri 6-4, 3-0 e ritiro.

Nel femminile semifinali per Irene Claudia Visconti, Letizia Crociati, Luana Lanfranchi ed Elisabetta Dallari. Quarti: Irene Claudia Visconti (Nc)-Elena Tarini (4.1, n.3) 6-2, 7-5, Elisabetta Dallari (4.1, n.2)-Priscilla Rossi (4.2) 6-0, 6-4, Letizia Crociati (4.1, n.1)-Elisa Battiston (4.3) 6-3, 6-1, Luana Lanfranchi (4.2)-Erica Gasperoni (4.2) 6-1, 6-0.